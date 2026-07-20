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UBIO PARTNERICU

Još traže ubojicu iz Koruške. Bježi iz Slovenije? 'Obavijestili smo Hrvatsku i Austriju...'

Piše 24sata,
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Još traže ubojicu iz Koruške. Bježi iz Slovenije? 'Obavijestili smo Hrvatsku i Austriju...'
FOTO: Igor Soban/PIXSELL (ilustracija), MUP CELJE, Canva | Foto: Pixsell. MUP
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Slovenska policija upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi te poziva građane da mu se ne približavaju.

U Sloveniji traje masovna potraga za 39-godišnjakom iz BiH kojeg se sumnjiči da je nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu na području Vuhreda u Koruškoj.

Slovenska policija upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi te poziva građane da mu se ne približavaju.

Prema priopćenju Policijske uprave Celje, zločin se dogodio noćas, nešto prije jednog sata. Osumnjičeni je nožem teško ozlijedio svoju partnericu, koja je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja. Nakon ubojstva pobjegao je pješice i za njim se još uvijek traga. Policija je objavila da je osumnjičenik visok oko dva metra te da je u trenutku bijega bio odjeven u traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.

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Osumnjičeni je sa žrtvom i njihovim maloljetnim djetetom živio u stambenoj zgradi u Vuhredu. Slovenski mediji navode da je osumnjičeni navodno imao psihičkih problema. Policija zasad nije potvrdila te informacije.

Prema pisanju portala 24ur, mrtvu majku je pronašao maloljetni sin.

Aleš Slapnik, voditelj Sektora kriminalističke policije PU Celje, otkrio je da bi ubojica mogao napustiti Sloveniju.

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- Provjeravamo i sve informacije od rodbine, susjeda i poznanika. Stalno provjeravamo sve informacije koje nam građani daju na temelju objava u medijima i na društvenim mrežama. O samom događaju obavijestili smo sigurnosna tijela susjednih država - Hrvatsku i Austriju. Trenutačno raspolažemo podacima da bi mogao napustiti Republiku Sloveniju. Ali radimo i u smjeru pretpostavke da je mogao počiniti samoubojstvo - kazao je Slapnik, piše 24ur.

Kaže kako do sad u obitelji nisu intervenirali. Osumnjičeni do sad nije bio počinitelj kaznenih djela.

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