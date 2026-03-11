Obavijesti

PREUZEO VLAST

Jose Antonio Kast prisegnuo za predsjednika, najdesniji predsjednik Čilea od Pinocheta

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RODRIGO GARRIDO/REUTERS

Ultrakonzervativni odvjetnik Jose Antonio Kast prisegnuo je u srijedu za predsjednika Čilea, postavši najdesniji šef države u toj zemlji od vojne diktature Augusta Pinocheta (1973.–1990.)

"Da, prisežem", rekao je Kast tijekom svečane ceremonije pred parlamentom okupljenim na općoj sjednici u Valparaisu, 110 kilometara zapadno od Santiaga, gdje je opasan predsjedničkom lentom. Inauguraciji je prisustvovalo nekoliko regionalnih čelnika, među kojima su Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivija), Daniel Noboa (Ekvador), američki podtajnik Christopher Landau te dobitnica Nobelove nagrade za mir, Venezuelanka Maria Corina Machado.

"Stvari će se promijeniti", kratko je poručio Kast novinarima prije same ceremonije.

Dolazak na vlast tog desničara svrstava Čile u niz konzervativnih vlada u Latinskoj Americi od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

On će predstavljati "konzervativnu desnicu kakvu nismo vidjeli od povratka demokracije", tvrdi Rodrigo Arellano, politički analitičar s privatnog Sveučilišta za razvoj u Santiagu.

Obećanja o sigurnosti i borbi protiv imigracije

Kast (60), koji nasljeđuje lijevo orijentiranog predsjednika Gabriela Borića, odnio je premoćnu pobjedu na predsjedničkim izborima u prosincu obećanjem o iskorjenjivanju kriminala i borbi protiv ilegalne imigracije.

"Polažem velike nade u Kasta. Već godinama trpimo mnogo vandalizma i delinkvencije u Čileu", rekao je za AFP Jose Miguel Uriona, 65-godišnji trgovac iz Valparaisa.

Iako su nasilni zločini porasli tijekom posljednjeg desetljeća, Čile je jedna od najsigurnijih zemalja Latinske Amerike sa stopom ubojstava u 2025. godini od 5,4 na 100.000 stanovnika. Ipak, tema nesigurnosti dominirala je kampanjom. Tijekom govora Kast se pojavljivao iza neprobojnog stakla, tvrdeći da se Čile "raspada". 

Novi predsjednik ističe da njegovu vladu očekuju veliki izazovi. Među njezinim članovima su dvojica bivših odvjetnika nekadašnjeg diktatora Pinocheta, koji je umro 2006. godine dok je bio optužen za teška kršenja ljudskih prava, te aktivistica protiv pobačaja koja će stati na čelo Ministarstva za žene.

Ta imenovanja izazvala su ogorčenje oporbe. Iako je desnica u snažnoj poziciji u parlamentu, trebat će joj pokoji glas lijevog centra kako bi provela neka od svojih izbornih obećanja. Riječ je o timu "s vrlo malo iskustva u pregovaranju i političkom upravljanju", što bi mu moglo stvoriti probleme s parlamentom, komentira politolog Alejandro Olivares sa Sveučilišta u Čileu. 

Jose Antonio Kast prošlog je tjedna prekinuo dugu tradiciju srdačne primopredaje vlasti proglasivši proces tranzicije završenim.

Kast je optužio svog prethodnika da je skrivao informacije o projektu podvodnog optičkog kabela koji bi trebao povezati zemlju s Kinom, što su Sjedinjene Države oštro kritizirale iz razloga regionalne sigurnosti. Iako je komunikacija naposljetku nastavljena, događaj je odredio ton početka njegova mandata.

Kast je tijekom kampanje izbjegavao polemike, zaobilazeći pitanja o svojem divljenju Pinochetu i kategoričkom protivljenju pobačaju.

S druge strane, nije štedio migrante bez dokumenata koji žive u Čileu, od kojih su većina Venezuelanci. "Kampanja je bila vrlo nepravedna i ksenofobna. Svi su migranti strpani u isti koš, iako velika većina nas postupa ispravno", žali se Stefanny Romero, 34-godišnja Venezuelanka.

Kast nije rekao kako planira protjerati gotovo 340.000 ljudi bez dokumenata, niti kako će ispuniti obećanje o smanjenju javne potrošnje za šest milijardi dolara bez ukidanja socijalne pomoći.

