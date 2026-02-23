Obavijesti

TRAGEDIJA U ČILEU

VIDEO Kamion eksplodirao, širio se toksični plin. Četvero mrtvih!

Foto: Reuters

Kamion je pripadao lokalnoj plinskoj tvrtki Gasco, a vlasti još uvijek istražuju uzrok nesreće

Četiri su osobe poginule nakon što se cisterna prevrnula na čileanskoj autocesti, a tijekom nesreće je došlo i do eksplozije. Snimka prikazuje trenutak kad se kamion, koji je prevozio tekući plin, prevrnuo i udario u ogradu u Renci u Santiagu u četvrtak, piše New York Post.

Među smrtno stradalima je i vozač, a 17 je ozlijeđenih. Vozač je izgubio kontrolu nad kamionom, a veliki oblak plina zahvatio je veliki dio autoceste. Brojni vozači pokušali su ga zaobići, a oblak je ubrzo cijelo područje obojio u crno. Guverner metropolitanske regije Santiago Claudio Orrego rekao je da je od 17 ranjenih, pet osoba u teškom stanju u bolnici.

Jedan ima opekline koje prekrivaju 100 posto tijela s neposrednom opasnošću po život, rekao je Orrego novinarima. Gromoglasna eksplozija osjetila se u radijusu do 200 metara i uništila je najmanje 50 automobila, rekli su vatrogasci. Kamion je pripadao lokalnoj plinskoj tvrtki Gasco, a vlasti još uvijek istražuju uzrok nesreće.

