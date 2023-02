'Josipa Rimac? Osobno nemam zašto biti zabrinut. Ulaganje u obveznice? Nisam sklon tome'

Nisu to postupci koje bih ja volio komentirati. DORH se očitovao tko je s kime komunicirao, ja nemam tih saznanja i nije moje da ja sudim i kažem kome više vjerujem. Da vam budem iskren, nisam o tome ni razmišljao na taj način. To je postupak koji traje, gospođa Rimac ima situaciju u kojoj se našla, postoji presumpcija nevinosti za sve ljude, pustimo da taj postupak ide svojim tijekom, ne znam ni u kojoj je fazi, ali nije na nama da to komentiramo, poručio je ministar prometa i potpredsjednik Vlade Oleg Butković upitan vjeruje li Josipi Rimac, koja je u jučerašnjem prvom intervjuu nakon dvije i pol godine potvrdila da je komunicirala sa Zlatom Hrvoj Šipek pa i bivšim glavnim državnim odvjetnikom na temu Vjetroelektrana, a za što je osumnjičena za pogodovanje investitoru, ili DORH-u iz kojeg tvrde da to nije istina.

Na pitanje ima li Hrvoj Šipek podršku Vlade i HDZ-a, Butković je istaknuo kako je do sada imala. A nadalje?

- Nismo o tome razgovarali - kazao je Butković dodavši kako nije shvatio iz intervjua da je Rimac slala neke poruke, indirektne prijetnje u smislu da ona puno toga o ljudima iz politike i javne scene zna i da sve to može reći.

- Iskren da vam budem, nisam gledao intervju, čitao sam jutros na portalima i nisam to tako shvatio - rekao je.

Osobno nije zabrinut saznanjima koje Rimac ima.

- Ja osobno nisam, a ne znam zašto bi bila i Vlada zabrinuta - dodao je.

Ministar financija Marko Primorac danas je najavio kako će od 22. veljače građane moći po prvi puta uložiti direktno u državnu obveznicu s minimalnim ulogom od 500 eura, kamatnom stopom preko tri posto i rokom dospijeća dvije godine pa su novinari pitali Butkovića hoće li on uložiti.

- Nisam o tome razmišljao, vidjet ćemo što to znači, ali prije sam sklon da ne. Nisam taj tip, ne ulažem u nekretnine ni slično. Mislim da je to dobra stvar i ljudima prilika da nešto zarade, ali ja osobno nisam sklon tome - rekao je, a na pitanje znači li to da ne vjeruje u državne financije istaknuo je da se ne radi o tome.

- Nisam taj tip. Ne moraju se ljudi baš u svemu u mene i nas ugledati - rekao je kroz smijeh na pitanje zašto bi ljudi uložili kad potpredsjednik Vlade za gospodarstvo neće.

Primorac je naglasio da nitko ni ljude ne tjera na to.

- Država nije u problemima, javne financije su stabilne i neće biti nagovaračke kampanje. Ovo je samo jedan instrument koji im se daje kao mogućnost - poručio je pa su novinari i njega pitali hoće li on uložiti.

- Moram najprije razgovarati sa suprugom, u suglasju donosimo odluke - rekao je.

Upitan što će biti s novim paketom mjera pomoći građanima, koje istječu 1. travnja, Butković je istaknuo kako svi resori rade na radnoj verziji određenih prijedloga.

- Na vrijeme ćemo izaći van s njima. 1. travnja završava ovaj šestomjesečni paket pa ćemo vidjeti što dalje. Vodimo računa, još je rano, kao i do sada ćemo na vrijeme izaći s informacijama - rekao je.

