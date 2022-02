Gost Dnevnika N1 bio je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović.

“Sustava je nažalost postavljen tako da prvo omogućava, a rekao bih i generira određene aktivnosti koje jako mirišu na korupciju i na određene nagodbe unutar vladajućih sturktura koje nisu ni moralne i koje na kraju dovode do izigravanja volje birača. Viđalo se to sa žetončićima u prijašnjim mandatima, a očito to viđamo i sada”, rekao je Josipović.

“Upozoravam da imamo isstemske greške u sustavu. Ja sam možda i prvi govorio o etnobiznisu, danas to vidimo na djelu, ne ulazeći u to je li to kazneno djelo. Imamo izborni sustav koji podržava takav pristup politici, koji de facto jamči jednoj stranci, SDSS-u, tri mjesta u Saboru”, dodao je Josipović.

Smatra da bi se trebala spriječiti situacija da zastupnici koji su na izborima dobili par stotina glasova odlučuju o Vladi i proračunu.

Na pitanje što predsjednik Republike može u ovakvoj situaciji, Josipović odgovara: “Pretpostavljam da će se predsjednik javiti, ali praktično ne može ništa osim politički djelovati, što mu je dužnost. Ne može mijenjati volju parlamentarne većine. Ako Plenković zadrži većinu na ovaj ili onaj način, onda predsjednik tu ne može ništa osim politički reagirati”.

Komentirao je i položaj potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića koji je i formalno okrivljenik, što je potvrdio njegov odvjetnik Anto Nobilo.

“U demokraciji bi bilo normalno, ne ulazim uopće u krivnju Borisa Miloševića. Kada je netko formalno okrivljenik, njemu nije mjesto u Vladi. Da sam premijer, tražio bih povjerenje birača na novim izborima. Plenković mora tražiti novo povjerenje, možda će opet pobijediti, ali je pristojno i demokratski od birača tražiti u takvim situacijama da ili potvrde povjerenje unatoč svemu ili kosntatiraju da ga nema”, zaključio je Josipović.