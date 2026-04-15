JUDO AFERA Krajač: Ucjenjivala me s 50.000 €! Krauthacker: To su klevete, evo što je bilo

Nakon što su 24sata otkrila veliku aferu u Judo savezu, i nakon što je Uskok pokrenuo istragu, danas se oglasio tajnik HOO-a Siniša Krajač.

24sata su u seriji tekstova otkrila kako je Hrvatski judo savez, preko tvrtke Concorda, plaćao ljetovanja i pokrivao troškove čelnim ljudima HOO, njihovim obiteljima, moćnom HDZ-ovcu. Sad se pokušavaju izvući.

Sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno je sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro tadašnjih 2800 kuna.

Krajač je u intervjuu RTL-u Danas potvrdio da je njegov sin ljetovao 2022. godine u porečkom hotelu, ali da je trošak od gotovo 2 tisuće eura karticom platio sam, no kasnije je to stornirano. Za to je prozvao bivšeg glavnog tajnika Judo saveza i iznio teške optužbe.

Zagreb: Izbor najboljih sportaša godine Sportskih novosti | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Hrvatski judo savez nije platio račune moga sina. Nakon određenog vremena, kada je Ana Krauthacker i Hrvoje Lindi, kada su zbog svojih nepravilnosti dobili otkaz u Hrvatskom judo savezu, pojavila se Ana Krauthacker u uredu na preporuku Hrvoja Lindija i tražila me 50.000 eura da ne objavi kompromitirajući materijal", rekao je Krajač. Dodaje da za sve iznesene optužbe ima i dokaze koji ih mogu potkrijepiti.

"Imam svjedoke koji su bili sa mnom kada je to bilo", kazao je Krajač i dodao da je nije prijavio.

"U to vrijeme sam te prijetnje smatrao nevažećima jer ja nemam nikakav problem. Prvo što sam Vam rekao, nije plaćeno s računa Hrvatskog judo saveza, nije plaćeno iz državnog proračuna, nije plaćeno od nigdje gdje bi oštetio sportaše ili bilo koga u tom lancu. Nakon toga što nisam pristao na 50.000 eura, došla je ponovno, mislim da s odvjetnikom, ponovno sam imao svjedoka i rekla da bi se zadovoljila i s 30.000 eura. Naravno da sam odbio bilo kakve ucjene", poručio je Krajač.

Za Večernji list je dodatno pojasnio:

- Ta sredstva kojima je plaćen sporni račun u jednom istarskom hotelu nisu sredstva državnog proračuna, dakle ni sredstva HOO-a ili nacionalnog saveza, već su to sredstva zarade od kotizacija i rada agencije koja je surađivala s HJS-om u organizaciji međunarodnih natjecanja. A do koje mjere vam sežu te konstrukcije, najbolji vam je primjer priča koja kaže da moj sin nije platio račun u Parizu, za vrijeme Olimpijskih igara, a on ondje uopće nije bio.

Stigao demanti

Nakon što je Siniša Krajač dao navedene intervjue, oglasila se Ana Krauthacker putem odvjetnika. Podnijela je demanti na javnu izjavu Krajača. Prenosimo ga u cijelosti.

"Gospođa Krauthacker NIKADA nije tražila nikakve novce od gospodina Krajača niti bi ga ucjenjivala. Gospodin Krajač je bio prisutan na sastanku u kojem je tražio da se HRVATSKI JUDO SAVEZ i gospođa Krauthacker dogovore oko mirnog rješenja radnih sporova koji se vode kod Općinskog radnog suda u Zagrebu. O nikakvih 50 niti 30 tisuća Eura nije bilo riječi te je nejasno kako je gospodin Krajač uopće došao do navedenih iznosa. Za sve postoji i pisana prepiska. Ujedno su punomoćnik gospođe Krauthacker i punomoćnica (odvjetnicu) HRVATSKOG JUDO SAVEZA razgovarali u ime svojih stranaka oko moguće dogovora i mirnih rješenja sporova. Stoga naša stranka u potpunosti odbacuje ove klevetničke tvrdnje i traži javnu ispriku gospodina Krajača ili će biti primorana pokrenuti sudski postupak protiv njega."