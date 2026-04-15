Obavijesti

News

Komentari 3
24sata otkrila

JUDO AFERA Krajač: Ucjenjivala me s 50.000 €! Krauthacker: To su klevete, evo što je bilo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
JUDO AFERA Krajač: Ucjenjivala me s 50.000 €! Krauthacker: To su klevete, evo što je bilo
Zagreb: Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatska Lutrija potpisali ugovor o suradnji | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno je sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču...

Nakon što su 24sata otkrila veliku aferu u Judo savezu, i nakon što je Uskok pokrenuo istragu, danas se oglasio tajnik HOO-a Siniša Krajač

24sata su u seriji tekstova otkrila kako je Hrvatski judo savez, preko tvrtke Concorda, plaćao ljetovanja i pokrivao troškove čelnim ljudima HOO, njihovim obiteljima, moćnom HDZ-ovcu. Sad se pokušavaju izvući. 

Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...

Sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno je sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro tadašnjih 2800 kuna.

Krajač je u intervjuu RTL-u Danas potvrdio da je njegov sin ljetovao 2022. godine u porečkom hotelu, ali da je trošak od gotovo 2 tisuće eura karticom platio sam, no kasnije je to stornirano. Za to je prozvao bivšeg glavnog tajnika Judo saveza i iznio teške optužbe. 

Zagreb: Izbor najboljih sportaša godine Sportskih novosti
Zagreb: Izbor najboljih sportaša godine Sportskih novosti | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Hrvatski judo savez nije platio račune moga sina. Nakon određenog vremena, kada je Ana Krauthacker i Hrvoje Lindi, kada su zbog svojih nepravilnosti dobili otkaz u Hrvatskom judo savezu, pojavila se Ana Krauthacker u uredu na preporuku Hrvoja Lindija i tražila me 50.000 eura da ne objavi kompromitirajući materijal", rekao je Krajač. Dodaje da za sve iznesene optužbe ima i dokaze koji ih mogu potkrijepiti.

"Imam svjedoke koji su bili sa mnom kada je to bilo", kazao je Krajač i dodao da je nije prijavio.

"U to vrijeme sam te prijetnje smatrao nevažećima jer ja nemam nikakav problem. Prvo što sam Vam rekao, nije plaćeno s računa Hrvatskog judo saveza, nije plaćeno iz državnog proračuna, nije plaćeno od nigdje gdje bi oštetio sportaše ili bilo koga u tom lancu. Nakon toga što nisam pristao na 50.000 eura, došla je ponovno, mislim da s odvjetnikom, ponovno sam imao svjedoka i rekla da bi se zadovoljila i s 30.000 eura. Naravno da sam odbio bilo kakve ucjene", poručio je Krajač.

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Za Večernji list je dodatno pojasnio: 

- Ta sredstva kojima je plaćen sporni račun u jednom istarskom hotelu nisu sredstva državnog proračuna, dakle ni sredstva HOO-a ili nacionalnog saveza, već su to sredstva zarade od kotizacija i rada agencije koja je surađivala s HJS-om u organizaciji međunarodnih natjecanja. A do koje mjere vam sežu te konstrukcije, najbolji vam je primjer priča koja kaže da moj sin nije platio račun u Parizu, za vrijeme Olimpijskih igara, a on ondje uopće nije bio.

Stigao demanti

Nakon što je Siniša Krajač dao navedene intervjue, oglasila se Ana Krauthacker putem odvjetnika. Podnijela je demanti na javnu izjavu Krajača. Prenosimo ga u cijelosti. 

"Gospođa Krauthacker NIKADA nije tražila nikakve novce od gospodina Krajača niti bi ga ucjenjivala. Gospodin Krajač je bio prisutan na sastanku u kojem je tražio da se HRVATSKI JUDO SAVEZ i gospođa Krauthacker dogovore oko mirnog rješenja radnih sporova koji se vode kod Općinskog radnog suda u Zagrebu. O nikakvih 50 niti 30 tisuća Eura nije bilo riječi te je nejasno kako je gospodin Krajač uopće došao do navedenih iznosa. Za sve postoji i pisana prepiska. Ujedno su punomoćnik gospođe Krauthacker i punomoćnica (odvjetnicu) HRVATSKOG JUDO SAVEZA razgovarali u ime svojih stranaka oko moguće dogovora i mirnih rješenja sporova. Stoga naša stranka u potpunosti odbacuje ove klevetničke tvrdnje i traži javnu ispriku gospodina Krajača ili će biti primorana pokrenuti sudski postupak protiv njega."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026