Jug Francuske pogodile obilne poplave, zatvorene ceste i škole

Obilne kiše na jugu Francuske dovele su do velikih poplava i zatvaranja cesta i škola, a francuska meteorološka služba izdala je narančasto upozorenje na oluju za tri departmana i Korziku, javlja u ponedjeljak agencija dpa.

Météo France izvijestio je o nadolazećoj obilnoj kiši koja bi mogla dovesti do brzog porasta vodostaja rijeka i do poplava.

Stanovnici dvaju okruga u Narbonneu na obali bili su prisiljeni provesti nedjeljnu noć u hitnom smještaju. Prefektura je kasnije dopustila stanovnicima da se vrate svojim domovima.

Više od 40 cesta ostalo je zatvoreno, a škole na 109 lokacija neće otvoriti svoja vrata u utorak.

Hitne službe zaprimile su 72 poziva. Jedna je osoba teško ozlijeđena u nesreći povezanoj s vremenskim uvjetima.

Brojne ceste oko grada Perpignana su zatvorene za promet, a stvorile su se duge kolone.

No obilne kiše ublažile su s druge strane nestašicu vode u regiji.

Departman Pyrénées-Orientales ukinuo je ograničenja korištenja vode koja su bila na snazi ​​već neko vrijeme.