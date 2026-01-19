Obavijesti

NARANČASTO UPOZORENJE

Jug Francuske pogodile obilne poplave, zatvorene ceste i škole

Piše HINA,
Jug Francuske pogodile obilne poplave, zatvorene ceste i škole
Foto: DAVID RYDER/REUTERS

Narančasto upozorenje na oluju izdato za tri departmana i Korziku; stanovnici smješteni u hitne centre, jedna osoba teško ozlijeđena

Obilne kiše na jugu Francuske dovele su do velikih poplava i zatvaranja cesta i škola, a francuska meteorološka služba izdala je narančasto upozorenje na oluju za tri departmana i Korziku, javlja u ponedjeljak agencija dpa.

Météo France izvijestio je o nadolazećoj obilnoj kiši koja bi mogla dovesti do brzog porasta vodostaja rijeka i do poplava.

Stanovnici dvaju okruga u Narbonneu na obali bili su prisiljeni provesti nedjeljnu noć u hitnom smještaju. Prefektura je kasnije dopustila stanovnicima da se vrate svojim domovima.

Više od 40 cesta ostalo je zatvoreno, a škole na 109 lokacija neće otvoriti svoja vrata u utorak.

Hitne službe zaprimile su 72 poziva. Jedna je osoba teško ozlijeđena u nesreći povezanoj s vremenskim uvjetima.

Brojne ceste oko grada Perpignana su zatvorene za promet, a stvorile su se duge kolone.

No obilne kiše ublažile su s druge strane nestašicu vode u regiji.

Departman Pyrénées-Orientales ukinuo je ograničenja korištenja vode koja su bila na snazi ​​već neko vrijeme.

