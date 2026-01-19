Francuska i Njemačka oštro Trumpu: 'Nećeš nas ucjenjivati!'

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio nove carine na uvoz iz osam europskih zemalja, američkih saveznica iz NATO-a, dok se SAD-u ne dopusti da kupi Grenland.

„Njemačka i Francuska se slažu: nećemo dopustiti da nas se ucjenjuje”, poručio je njemački ministar financija Lars Klingbeil iz svog ministarstva u kojem je ugostio francuskog kolegu.

„Ucjena između saveznika više od 250 godina, ucjena između prijatelja, potpuno je neprihvatljiva”, rekao je francuski ministar Roland Lescure.





Čelnici Europske unije razgovarat će o odgovoru Washingtonu na izvanrednom sastanku koji će se u četvrtak održati u Bruxellesu. Jedna od opcija je paket carina na američki uvoz vrijedan 93 milijardi eura koji bi mogao automatski stupiti na snagu 6. veljače nakon šestomjesečne suspenzije.

„Mi Europljani moramo biti jasni: došli smo do granice”, upozorio je Klingbeil.

„Naša ruka je ispružena, no ne planiramo biti ucijenjeni”.

Druga opcija je europski Instrument za borbu protiv prisile, mehanizam EU-a protiv gospodarskih prijetnji prozvan 'gospodarskom bazukom'.

Njime bi se SAD-u mogao ograničiti pristup europskim javnim natječajima ili se ograničiti trgovina u sektorima u kojima američka strana ima suficit, poput onog digitalnog.

Lescure je rekao da je taj instrument zamišljen kao sredstvo odvraćanja, no da ga se u trenutačnim okolnostima treba razmotriti.

„Francuska želi proučiti tu mogućnost, nadajući se, naravno, da će prevladati odvraćanje”, naglasio je.

Izrazio je nadu da će transatlantski odnos ponovno postati „prijateljski i utemeljen na pregovorima”, a ne na prijetnjama i ucjeni.

Klingbeil je rekao da ne želi eskalaciju jer bi ona bila nauštrb ekonomija s obje strane Atlantika.

Europa nije „slaba”

Klingbeil i Lescure u ponedjeljak su odgovorili i na tvrdnju američkog kolege Scotta Bessenta da je kontrola SAD-a nad Grenlandom potrebna radi europske „slabosti”.

Lescure je kazao da Europa mora provesti reforme da bi pojačala svoju produktivnost i tehnološku spremnost kako bi dokazala da je Europa snažna.

„Naš cilj u narednim danima, tjednima, kvartalima i godinama jest pristojno, ali odlučno uvjeriti Scotta Bessenta da je u krivu”, zaključio je francuski ministar.