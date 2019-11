Juričan je krenuo prvi, Kolindi došao Rojs, Zokija tražili selfie

Državno izborno povjerenstvo u ponoć je pustilo liste za prikupljanje potpisa u opticaj, a neki kandidati na terenu su bili od prvih minuta.

Juričan krenuo prvi

- Moja kampanja je prva krenula prikupljati potpise točno u ponoć kod Savice, čim je Državno izborno povjerenstvo u ponoć i dvije minute izbacilo da se potpisi mogu prikupljati - rekao nam je potencijalni predsjednički kandidat redatelj Dario Juričan, koji sebe zove i Milanom Bandićem.

- Kasnili su dvije minute i ne znam je li to protuzakonito. Na mjestu smo isprintali prvu listu i krenuli skupljati potpise. Simbolički smo izabrali mjesto gdje je prije pet godina uhićen Milan Bandić. Bilo je fantastično. Okupila se hrpa ljudi. Bili smo u magli, ništa se nije vidjelo - nastavlja.

- Nakon toga smo u jedan ujutro došli na Trg bana Jelačića i od tad smo tu. Odlučio sam da je u meni jaka koruptivna volja i želim stvarno ljudima pokazati da ovo nije nikakav performans i šou nego je ovo prava stvar. Ja sam stvarno jako odlučan da skupim tih 10 tisuća potpisa i želim svojim primjerom pokazati da se može i da se treba - nastavlja.

Zašto slogan: Korupcija svima?

- Iza mog štanda trenutno se nalazi HDZ koji u programu ima antikorupciju. Pa što to nije tuga, bijeda i jad? Mislim da je prilično jasno zašto moj slogan - kaže.

- Mislim da je Milan Bandić rješenje, da on nije problem. Kad postanem predsjednik stavit ću u Ustav da se sva djeca kad se rode moraju zvati Milan Bandić. On je nešto što svatko treba probati. Već sam nekoliko puta objavio informacije kako se mijenja ime i prezime, tako da svi mogu koristiti tu blagodat imena Milan Bandić - rekao je.

Ipak, smatra da ima jednog glavnog protivnika:

- Ja u ovoj kampanji imam samo jednog protivnika, a to je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba - zaključio je Juričan.

Antikoruptivni HDZ i koruptivni ja na Glavnom kolodvoru ;) Posted by Želim biti Milan Bandić predsjednik RH on Friday, 22 November 2019

Ostali su svoje potpise krenuli skupljati u 8.00 sati

- Potpise smo počeli prikupljati jutros na štandovima u Zagrebu, Puli, Rijeci. Imat ćemo štandove i u Makarskoj, Sisku i u nekim drugim manjim gradovima, rekla nam je potencijalna kandidatkinja Katarina Peović, kandidatkinja Radničke fronte.

- Odaziv je dobar i zadovoljni smo. Prikupljamo potpise nekom normalnom brzinom i nadam se da ćemo uspjeti - kaže.

- Nemamo interesne skupine koje stoje iza nas i financiraju nas, ali to i garantira našu neovisnost. Mi se držimo svoje politike, svojih principa, a ti su principi temeljna promjena u društvu. Kampanju smo financirali članarinama, ali i svi vijećnici Radničke fronte u mjestima lokalne samouprave, doniraju svoje vijećničke naknade. Mi u politici nismo da bismo uzeli novce. Nitko ne zarađuje od politike, mi svi volontiramo - kaže Peović.

Foto: Pixell

- Naša kampanja je kampanja demokratskog socijalizma 21. stoljeća. To je zagovor temeljne promjene u društvu, prema osiguravanju onih osnovnih potreba u društvu: javno dostupno i besplatno obrazovanje i zdravstvo, stanovanje zbog kojeg ne trebamo ući u dužničko ropstvo i normalna prehrana. To su neki normalni standardi koje smatramo u 21. stoljeću moraju svi imati osigurano, a ne samo oni koji se za to izbore, što nam se zapravo poručuje iz medija i sa političkog vrha - kaže.

S obzirom na načela koja se zalažu, očekuju i mlade i stare birače.

- Oni stariji se sjećaju društva socijalizma u kojem su živjeli bolje. Sve statistike pokazuju da smo bolje živjeli u socijalizmu. Imali smo bolji standard, trećina ljudi je živjela u društvenim stanovima i imali smo nekoliko puta manji vanjski dug. Stariji se toga sjećaju, a mlađi osjećaju da nemaju nikakvu budućnost u ovoj zemlji. 14 posto stanovništva je iseljeno i mladi se s pravom boje za svoju sudbinu, a počeli su se i boriti - rekla nam je Peović.

- Imamo u Hrvatskoj jedan od najvećih štrajkova koji će po svemu sudeći prerasti u otpor prema aktualnoj vlasti. Mi podržavamo štrajk. Radnička fronta je inače aktivistička i politički aktivna stranka koja je bila na svim prosvjedima u prošlosti i naravno i na ovom štrajku. Tu se već davno ne radi samo o 6,11 posto povećanja koeficijenata za prosvjetare već se radi o ugrožavanju tih temeljnih potreba svima u društvu. Ljudi su to primijetili i prihvatili to kao svoju borbu - kaže.

Pozitivni su oko aktualnog štrajka:

- Ova borba će uspjeti, ovaj štrajk će uspjeti zato što su i drugi koji nisu nastavnici i nastavnice, stali iza ovog štrajka, primjećujući

da postoji jako velika nepravda i jako velika nejednakost u društvu. Nismo pristali na ono što su nam mediji servirali i što su nam servirali vladajući, a to je socijalni darvinizam, huškanje jednih protiv drugih. Onih koji žive relativno dobro protiv onih koji žive loše i obrnuto. Tu smo stali svi na istu stranu i primijetili da su problem oni koji su nam oduzeli budućnost. Ona mala elita bogatih, njih 20 posto na svojim računima drži 90 posto štednje. Nismo međusobno zaraćeni. Nisu nastavnici u ratu s Uljanikovcima ili

radnicima Đure Đakovića, nego su primijetili da su svi zajedno, da svi trebaju biti na istoj strani. Izrazili su jedni drugima podršku i zato će vjerujem taj štrajk i uspjeti - zaključuje.

Pitanje Uljanika i Trećeg maja

- Mi smo uvijek bili uz radnike. Posjetili smo radnike i u Uljaniku i u Brodotrogiru gdje je jako loše stanje, kao i u Trećem maju i Đuri Đakoviću. Sve su te situacije vrlo slične. Radnici su na kraju oni koji se bore za svoja radna mjesta, za svoja poduzeća, dok ih uprave ostavljaju na cjedilu. Vlada ih ostavlja na cjedilu, kao i lokalna uprava i samouprava. Dakle mi u svim tim situacijama imamo radnike koji ostaju sami sa sobom - kaže.

Ono što smo mi s tim radnicima razgovarali i ono što sve oni više shvaćaju da su oni ti agenti promjene i da oni zapravo trebaju uzeti stvar u svoje ruke i zagovarati temeljite promjene. Oni su radnjici u industrijama koje su zadnje visokosofisticirane izvozne industrije u Hrvatskoj.

Brodogradnja je jedna od naših zadnjih izvoznih industrija kao i Đuro Đaković koji proizvodi visokosofisticirane vagone i ima dobar vojni program. To su poduzeća koja su imala punu listu narudžbi. Dakle nije uopće bio problem u tome. Problem je bio da vlast nije stala iza njih. Imali su uprave koje su devastirale njihova poduzeća. U konačnici dolazimo do situacije koja naravno odgovara i

europskim elitama, da u Hrvatskoj izgubimo tu visokosofisticiranu proizvodnju i da se usredotočimo samo na uslužne djelatnosti, odnosno na turizam. Mi moramo promijeniti našu poziciju. Moramo prije svega početi voditi autonomnu politiku i prema EU, ali i radničku politiku gdje radnici imaju pravo glasa i odlučivati o svojim poduzećima - zaključuje Peović.

Najveća gužva bila je na štandu aktualne predsjednice

- Ona je za mene jedan od boljih kandidata, ne idealan jer danas nema ideala. Ali ona je obrazovana, Hrvatica, katolkinja i žena koja zna posao. Uvijek se može bolje, ali je u zadnjih pet godina radila koliko je mogla - rekla nam je gospođa koja je svoj potpis dala predsjednici.

Pojedini birači smatraju da je ona najveće hrvatsko ostvarenje nakon prvog predsjednika:

- Ona je najbolja predsjednica poslije prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana. Uvijek se može bolje, ali učinila je za ovu državu kao niti jedan predsjednik do sada osim Tuđmana koji je stvorio Hrvatsku - rekao je jedan od birača.

Red za potpisivanje stvorio se i na Kolakušićevom štandu

- Potpisala sam za njega jer podupirem njegove stavove. Vidim u njemu potencijal za neke promjene koje Hrvatska stvarno treba. Odavno je došlo vrijeme da se ista lica s naše političke scene maknu.To što on predlaže su već viđeni sistemi koji uspješno funkcioniraju u Europi i drugim razvijenim zemljama i vjerujem da to što on predlaže može i treba funkcionirati u Hrvatskoj. Mladi ljudi su toga najviše svjesni, a mislim da i oni stariji koji su vidjeli kako je dosadašnja politika funkcionirala. Mislim da će se s njegovim predsjedništvom stvari promijeniti za nas, ali i našu djecu - rekla mlada gospođa koja je svojim potpisom podržala Kolakušićevu kandidaturu.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Milanović na Trgu bana Jelačića ima čak tri štanda

- Potpisao sam za 'Normalno' jer je stvarno vrijeme da u državi sve postane normalno. Bio sam zadovoljan s njegovom funkcijom kao premijera i mislim da je uz ljudske pogreške bio najbolji i najrealniji. Iza sebe je ostavio obećanje, a sad se mi kao birači tom njegovom obećanju vraćamo - rekao je birač na jednom od štandova.

Pernar će svoje glasove skupljati samo na dva štanda

- Počeo sam danas prikupljati potpise jer se ranije nije moglo. Imamo samo dva štanda u Zagrebu. Ja nisam častohlepan čovjek niti sam gramzljiv. Ja sam svom timu rekao da su nam dosta dva mjesta - jedan na glavnom trgu, a drugi na glavnom kolodvoru - rekao nam je Ivan Pernar.

- Ako ljudi mene žele za predsjednika, skupit će se 10 000 potpisa. Ako me ne žele, ja ih u ovom gradu neću skupiti. Predao sam svoju sudbinu u ruke građana, ali mislim da je u interesu građana da ja skupim te potpise. A sad, vide li oni isto, to je u njihovim rukama - kaže.

Kao predsjednik ima tri glavna cilja:

- Moj je program pacifizam, miroljubiv. Mi smo za povlačenje hrvatske vojske iz stranih vojnih misija. Želimo da hrvatska vojska bude na hrvatskoj granici, a ne na granici Litve i Rusije i u Afganistanu. To je bitno jer ja kao predsjednik države imam tu ovlast i mogu uskratiti suglasnost za slanje hrvatskih vojnika. Druga ovlast koju kao predsjednik imam je amnestija, odnosno pomilovanje svih koji su osuđeni i u zatvoru zbog konoplje. Dakle, bez obzira na količinu trave, svi će ići svojim kućama. Bit će to jedno kolektivno oslobađanje tih ljudi jer ja njih smatram političkim zatvorenicima, a ne kriminalcima - rekao je.

- I treća stvar koja je u skladu s mojim ovlastima, obećajem svakom hrvatskom građaninu koji se nije iselio iz Hrvatske na dan kada ja budem izabran za predsjednika, da ću mu dati odlikovanje. Odlikovanje jer je odlučio ostati u Hrvatskoj. Ima i drugih tema za koje ću se kao predsjednik zalagati, ali ove tri su u skladu s mojim ovlastima - zaključuje.

Neće se zalagati za zabranu cijepljenja

- Ja sam apsolutno protiv cijepljenja jer mi je prvo dijete od toga stradalo, ali prihvaćam slobodu izbora. Ako se netko želi cijepiti, neka se cijepi. Međutim definitivno sam zato da cijepljenje bude na dobrovoljnoj bazi. Ja sam osobno protiv, ali ako je netko za, ja sam za pravo na izbor - kaže Pernar.

Hrvatski ekonomist s američkog sveučilišta također je došao osobno pozdraviti svoje birače

- Od jutra prikupljamo potpise. Već u 8 ujutro sam bio u Bjelovaru, a sad već obilazim štandove u Zagrebu. Gledam je li vojska posložena, je li sve spremno. Do sad sam zadovoljan organizacijom kao i brojem birača koji su došli dati svoj potpis. Mislim da će sve ići prema planu i zaista ćemo dati sve od sebe da skupimo tih 10 tisuća potpisa - rekao nam je Dejan Kovač, kandidat HSLS-a.

- U kapanju sam krenuo 1.8. i od tad sam cijelu Hrvatsku obišao tri puta, pričao sam direktno s ljudima i pokušao sam imati direktan dodir s građanima. Pokušao sam saznati koji ih problemi tište. Od Iloka do Dubrovnika i doline Neretve, skroz do Istre - kaže.

- Osjetio sam da ljude najviše muči status quo, nemogućnost promjena. Bilo im je drago da se na sceni pojavilo neko novo lice, da osvježimo tu političku scenu koja je stara i ustajala bez ikakvih ideja. Trebaju nam novi ljudi, nove ideje i vjerujem da će to građani prepoznati i dati mi svoj potpis i svoj glas - rekao nam je Kovač.

Promjene u Hrvatskoj žele svi.

- Mislim da promjene u Hrvatskoj žele svi, i mlađa i starija populacija, kao i svi slojevi društva. Jedino što je kod nas participacija mladih u politici jako mala. To je nešto gdje sam pokušao kampanju više fokusirati, na mlade koji ne izlaze na glasanje. Da ih educiramo o njihovoj građanskoj dužnosti, da je potrebno izaći na izbore i dati svoj glas - zaključuje.

Svi će kandidati potpise moći prikupljati do 3. prosinca, nakon čega će se znati jesu li uspjeli službeno postati dio političke utrke.

