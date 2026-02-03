Jurnjava na A3: Policija zaustavila Austrijanca (18), vozio čak 213 na sat

Mladi austrijski vozač debelo je pritisnuo papučicu gasa na slavonskobrodskoj dionici autoceste A3, no njegovu opasnu jurnjavu zaustavili su presretači. Jučer oko 10.45 sati, službenici Postaje prometne policije Slavonski Brod ulovili su 18-godišnjeg državljanina Republike Austrije u teškom prometnom prekršaju.

Iako je na tom dijelu ceste brzina ograničena na 130 kilometara na sat, mladić je upravljao automobilom austrijskih registracijskih oznaka brzinom od čak 213 kilometara na sat.

Zbog prekoračenja brzine, policijski službenici izdali su mlađem punoljetniku obavezni prekršajni nalog.

Ova kazna izrečena je sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čime je policija još jednom upozorila na važnost poštivanja ograničenja, posebice na frekventnim dionicama poput autoceste A3.