BRRRR! Pogledajte temperature po gradovima! Bilo je i minusa

Minusi su zabilježeni na Puntijarki, -1.7 °C, a na Zavižanu čak -4 °C

Hrvatsku u petak očekuje u većini krajeva pretežno sunčano i uz jake udare bure. Iako će temperature ići i do 18 °C, mnogi su se jutros probudili da dosta niskim temperaturama, a ponegdje je izmjeren i minus.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u 7 sati Daruvar se probudio na 0 °C, a Varaždin i Slatina na tek 1 °C, što su najniže temperature po gradovima.

Minusi su zabilježeni na Puntijarki, -1.7 °C, a na Zavižanu čak -4 °C.

S druge strane, najviša temperatura jutros u 7 sati zabilježena je na Palagruži, gdje je izmjereno gotovo 14 °C, a poslije njega slijedi Dubrovnik s 13 °C.

U istočnoj Hrvatskoj i na jugu moguća je i kiša. Na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverac, na udare i olujni, a ponegdje u Dalmaciji moguće i orkanski. Vjetar će u drugom dijelu dana slabiti, a najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu 15 i 18 °C.

