DVOJE MRTVIH

SAD: Pucnjava na sveučilištu, uhitili sumnjivca pa ga pustili, napadača policija i dalje traži

Piše HINA,
3
Foto: Taylor Coester/REUTERS

Policija je objavila deset sekundi snimke na kojoj se s leđa vidi osumnjičenik koji žuri pustom ulicom nakon pucnjave

Osoba uhićena zbog pucnjave na Sveučilištu Brown u američkoj saveznoj državi Rhode Island u kojoj su u subotu poginule dvije osobe, a devetero je ranjeno bit će puštena na slobodu, objavilo je u nedjelju tužiteljstvo.

„Nema razloga da ga se smatra potencijalnim osumnjičenikom“, rekao je novinarima glavni državni odvjetnik Rhode Islanda Peter Neronha, govoreći o ranije uhićenoj osobi. „Stoga je pušten na slobodu.“

Potraga za osumnjičenim napadačem je nastavljena.

„Kako se čini, ubojica je na slobodi, stoga nećemo otkriti naš plan“ kako ga pronaći, rekao je Neronha.

Policija je objavila deset sekundi snimke na kojoj se s leđa vidi osumnjičenik koji žuri pustom ulicom nakon pucnjave.

U subotu je napadač otvorio vatru na elitnom sveučilištu u Providenceu u Rhode Islandu, u zgradi u kojoj su se održavali ispiti.

Dvije su osobe ubijene, a devetero je ranjeno. Od devet ranjenih studenata, osam ih je teško ozlijeđeno, ali su u stabilnom stanju, rekao je u subotu navečer Brett Smiley, gradonačelnik Providencea, glavnog grada male savezne države Rhode Island.

Sjedinjene Države imaju najveću stopu smrtnih slučajeva od vatrenog oružja od bilo koje razvijene zemlje. U toj je zemlji više vatrenog oružja u optjecaju nego što ima stanovnika.

Pucnjave vatrenim oružjem postale su pošast koju niz različitih vlada nije uspio obuzdati.

U 2024. godini više od 16 000 ljudi, ne računajući samoubojstva, ubijeno je vatrenim oružjem, prema web stranici Arhiva nasilja vatrenim oružjem.

Nedavna američka povijest obilježena je masovnim pucnjavama, pri čemu se nijedno mjesto svakodnevnog života nije ispostavilo sigurnim, jer su se krvoprolića događala na radnim mjestima, u crkvama, supermarketima i noćnim klubovima, na ulicama i u javnom prijevozu.

Najsmrtonosnija pucnjava u obrazovnoj ustanovi u povijesti SAD-a dogodila se u travnju 2007., kada je student ubio 32 osobe na kampusu Virginia Techa, a potom i sebi oduzeo život.

