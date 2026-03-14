S. Koreja ispalila 10 balističkih projektila u more tijekom vježbi Južne Koreje i SAD-a

Sjeverna Koreja ispalila je u subotu više od 10 balističkih projektila u more, priopćila je južnokorejska vojska, dok američke i južnokorejske snage provode vojne vježbe, a američki predsjednik Donald Trump obnavlja ponude za dijalog s Pjongjangom.

Japanska obalna straža izjavila je da je otkrila aktivnost koja je najvjerojatnije ispaljivanje balističkog projektila u more. Kako se čini, pala je izvan japanske ekskluzivne ekonomske zone, izvijestio je javni japanski medijski servis NHK, pozivajući se na vojsku.

Projektili su lansirani iz područja u blizini glavnog grada Pjongjanga, oko 13:20 sati prema moru uz istočnu obalu zemlje, priopćio je Združeni stožer Južne Koreje.

Sjeverna Koreja već više od dva desetljeća testira širok raspon balističkih i krstarećih raketa u nastojanju da razvije način lansiranja nuklearnog oružja, za koje se vjeruje da ga je uspješno izgradila.

Kao reakcija na te radnje, Pjongjang je pod višestrukim sankcijama Vijeća sigurnosti UN-a od 2006. godine, ali na njih se ne obazire unatoč ozbiljnim preprekama koje su stvorile njegovoj trgovini, gospodarstvu i obrani.

Južna Koreja i Washington ovog su tjedna započeli velike godišnje vježbe u Južnoj Koreji, za koje tvrde da su isključivo obrambene jer im je cilj testiranje spremnosti protiv vojnih prijetnji iz Sjeverne Koreje.

Stotine američkih i južnokorejskih vojnika u subotu su izveli vježbe prelaska rijeka zajedno s opremom, uključujući tenkove i oklopna borbena vozila, pod nadzorom zapovjednika njihovih združenih snaga. Američka vojska ima oko 28.500 vojnika i eskadrila borbenih zrakoplova stacioniranih u Južnoj Koreji.

Sjeverna Koreja često bjesni zbog takvih vježbi tvrdeći da je to "generalna proba" za oružanu agresiju saveznika protiv nje.

U četvrtak se južnokorejski premijer Kim Min-seok sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu kako bi razgovarali o načinima ponovnog otvaranja dijaloga sa Sjevernom. Trump jedva čeka iskoristiti svaku priliku da sjedne sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom, rekao je južnokorejski premijer Kim novinarima.