Kaić: Previše smo se opustili, imamo i lokalnu transmisiju

Bernard Kaić rekao je kako je desetak ljudi u samoizolaciji i da među njima ima zaraženih. Kaže i da teoretski možda već jesmo na početku drugog vala

<p>Epidemiolog Bernard Kaić iz HZJZ-a rekao je u <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/625615/koronavirus-epidemija-iz-minute-u-minutu-20">Studiju 4 HTV-a</a></strong> da ima onih koji su se previše opustili, kao da korona virusa više nema. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bernard Kaić govori o korona virusu</strong></p><p>- Imamo više slučajeva zadnjih dana, a imamo i lokalnu transmisiju nedavnu otkrivenu. Mislim da bi se trebali više pridržavati uputa - rekao je Kaić.</p><p>Poručio je da jedan zagrebački slučaj nije 'uvezen'. Kaže da se čovjek vjerojatno zarazio od nekog tko je stigao izvana, i to prije dva tjedna, što znači da virus toliko cirkulira, a da su tek sad to saznali.</p><p>Od desetak ljudi u samoizolaciji dio je zaražen i to bi danas trebalo biti službeno objavljeno.</p><p>Naglasio je da se oni koji putuju trebaju pridržavati osnovnih mjera - maski, distance i pranja ruku. </p><p>Prerano je očekivati da bi mogli imati cjepivo ove jeseni, a kaže da teoretski možda i jesmo već na početku drugog vala. </p><p>- On stvarno može biti u roku od dva tjedna, a i da ne bude, ljudi bi se trebali vratiti na ponašanje otprije mjesec ili dva - rekao je i dodao da ne bi preporučili putovanje u zemlje poput Španjolske, Portugala ili Italije.</p>