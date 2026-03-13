Obavijesti

News

Komentari 3
TRUMP CILJAO EU

Kaja Kallas za FT: 'Amerika želi podijeliti Europu. Ne vole EU'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kaja Kallas za FT: 'Amerika želi podijeliti Europu. Ne vole EU'
Foto: Kuba Stezycki

Američki predsjednik Donald Trump više je puta ciljao Europsku uniju u svojem drugom mandatu, namećući carine zemljama članicama i drugima te govoreći o aneksiji Grenlanda

Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europske unije Kaja Kallas izjavila je u intervjuu koji je Financial Times objavio u petak da SAD žele "podijeliti Europu" i da im se "ne sviđa Europska unija".

- Mislim da je zapravo važno da svi shvate da je SAD bio vrlo jasan u pogledu toga da želi podijeliti Europu. Ne vole Europsku uniju - rekla je Kallas za FT.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta ciljao Europsku uniju u svojem drugom mandatu, namećući carine zemljama članicama i drugima te govoreći o aneksiji Grenlanda - potez koji bi mogao učinkovito okončati NATO savez.

ŠEFICA EUROPSKE DIPLOMACIJE Kallas: Zaljevske zemlje zabrinute zbog mogućeg građanskog rata u Iranu
Kallas: Zaljevske zemlje zabrinute zbog mogućeg građanskog rata u Iranu

Ovog tjedna, Trumpova administracija pokrenula je trgovinske istrage protiv EU i drugih zemalja, uključujući Kinu, Indiju, Japan, Južnu Koreju i Meksiko, zbog onoga što je nazvala nepoštenim trgovinskim praksama. Prema istrazi, zemlje bi se mogle suočiti s novim carinama do ovog ljeta, nakon što je Vrhovni sud SAD-a prošli mjesec ukinuo velik dio Trumpova carinskog programa.

Kallas je rekla da pristup Sjedinjenih Država EU-u odražava taktike koje koriste protivnici bloka, prema FT-u.

BIVŠI PREDSJEDNIK RUSIJE Medvedev odgovorio Kallas: Naši vojnici mogu u Schengen bez viza. Kao 1812. i 1945.
Medvedev odgovorio Kallas: Naši vojnici mogu u Schengen bez viza. Kao 1812. i 1945.

Zemlje EU-a ne bi trebale tražiti bilateralne dogovore s Trumpom, rekla je, već bi se trebale s njim nositi zajedno, "jer smo jednake sile kada smo zajedno", izvijestio je FT.

Međutim, o obrani, Kallas je rekla da blok treba "kupovati od Amerike jer nemamo sredstva, mogućnosti ili sposobnosti koje su nam potrebne", dodajući da Europa treba ulagati u vlastitu obrambenu industriju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
Novi iranski ajatolah je ranjen, unakažen i u bijegu?
IZ MINUTE U MINUTU

Novi iranski ajatolah je ranjen, unakažen i u bijegu?

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
DOSSIER KORONA KID Evo kako smo razotkrili Mihalićevu aferu s lažnim testovima za Covid...
POTVRDILI OPTUŽNICU

DOSSIER KORONA KID Evo kako smo razotkrili Mihalićevu aferu s lažnim testovima za Covid...

Istražujući aferu, novinari 24sata obavili su više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026