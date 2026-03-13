Kaja Kallas za FT: 'Amerika želi podijeliti Europu. Ne vole EU'

Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europske unije Kaja Kallas izjavila je u intervjuu koji je Financial Times objavio u petak da SAD žele "podijeliti Europu" i da im se "ne sviđa Europska unija".

- Mislim da je zapravo važno da svi shvate da je SAD bio vrlo jasan u pogledu toga da želi podijeliti Europu. Ne vole Europsku uniju - rekla je Kallas za FT.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta ciljao Europsku uniju u svojem drugom mandatu, namećući carine zemljama članicama i drugima te govoreći o aneksiji Grenlanda - potez koji bi mogao učinkovito okončati NATO savez.

Ovog tjedna, Trumpova administracija pokrenula je trgovinske istrage protiv EU i drugih zemalja, uključujući Kinu, Indiju, Japan, Južnu Koreju i Meksiko, zbog onoga što je nazvala nepoštenim trgovinskim praksama. Prema istrazi, zemlje bi se mogle suočiti s novim carinama do ovog ljeta, nakon što je Vrhovni sud SAD-a prošli mjesec ukinuo velik dio Trumpova carinskog programa.

Kallas je rekla da pristup Sjedinjenih Država EU-u odražava taktike koje koriste protivnici bloka, prema FT-u.

Zemlje EU-a ne bi trebale tražiti bilateralne dogovore s Trumpom, rekla je, već bi se trebale s njim nositi zajedno, "jer smo jednake sile kada smo zajedno", izvijestio je FT.

Međutim, o obrani, Kallas je rekla da blok treba "kupovati od Amerike jer nemamo sredstva, mogućnosti ili sposobnosti koje su nam potrebne", dodajući da Europa treba ulagati u vlastitu obrambenu industriju.