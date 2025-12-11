KAKAV GAF Vučić se izlanuo. Nije znao da su mikrofoni uključeni. Von der Leyen se izbezumila

Aleksandar Vučić je boravio u Bruxellesu na sastanku s predsjednicom europske komisije, Ursulom von der Leyen i predsjednikom europskog vijeća, Antonijem Costom. Prije prihajanja u europsku prijestolnicu, Vučić je predložio da cijeli Zapadni Balkan zajedno prime u EU.

Prilikom dolaska na sastanak i službenog fotografiranja, Vučić nije znao da su mikrofoni uključeni. Rekao je da je upravo dobio poruku iz Moskve”. Von der Leyen mu je na to odgovorila: “U redu, pričekajmo da se maknemo od kamera.

Za sada nije poznato na što se Vučićeva poruka iz Moskve konkretno odnosi, a nijedna strana zasad nije službeno komentirala ovaj događaj.