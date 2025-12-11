Obavijesti

News

Komentari 3
POZDRAVI IZ MOSKVE

KAKAV GAF Vučić se izlanuo. Nije znao da su mikrofoni uključeni. Von der Leyen se izbezumila

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
KAKAV GAF Vučić se izlanuo. Nije znao da su mikrofoni uključeni. Von der Leyen se izbezumila
Foto: X/Screenshoot

Prilikom dolaska na sastanak i službenog fotografiranja, Vučić nije znao da su mikrofoni uključeni. Rekao je da je upravo dobio poruku iz Moskve”. Von der Leyen mu je na to odgovorila: “U redu, pričekajmo da se maknemo od kamera

Aleksandar Vučić je boravio u Bruxellesu na sastanku s predsjednicom europske komisije, Ursulom von der Leyen i predsjednikom europskog vijeća, Antonijem Costom. Prije prihajanja u europsku prijestolnicu, Vučić je predložio da cijeli Zapadni Balkan zajedno prime u EU.

Prilikom dolaska na sastanak i službenog fotografiranja, Vučić nije znao da su mikrofoni uključeni. Rekao je da je upravo dobio poruku iz Moskve”. Von der Leyen mu je na to odgovorila: “U redu, pričekajmo da se maknemo od kamera. 

ARAPI TROŠE Pogledajte tko bi mogao spasiti Vučića i kupiti srpski NIS
Pogledajte tko bi mogao spasiti Vučića i kupiti srpski NIS

Za sada nije poznato na što se Vučićeva poruka iz Moskve konkretno odnosi, a nijedna strana zasad nije službeno komentirala ovaj događaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu
UVAŽILI MU ŽALBU

Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu

Sud smatra da je Jocić stekao sve zakonske uvjete za otpust. Prema izvješćima iz zatvora, smatra se da je on ostvario 'maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025