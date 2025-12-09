Obavijesti

Vučić predložio da Zapadni Balkan uđe u Europsku uniju: To bi odgovaralo svima nama

Piše Filip Sulimanec,
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da sutra ima važan sastanak s čelnicima EU, Ursulom von der Leyen i Antoniom Costom u Bruxellesu, te dodao da će im predložiti da cijeli Zapadni Balkan zajedno prime u EU. 

 - Ulazak Zapadnog Balkana u cjelini u EU najbolja je ideja. Ako netko izostane, što ćete raditi s tim zemljama? I znam da svi govore o usklađenosti, ali ovdje se ne radi samo o budućnosti regije, nego o budućnosti Europe. Da nas prime sve zajedno, bez izuzetka, svi bi se bolje osjećali  i Albanci i Bosanci. Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Antoniju Costi i Ursuli von der Leyen - rekao je Vučić na Forumu Beltalks – Beogradski ekonomski razgovori.

Vučić je rekao da je Srbija „već mnogo toga napravila“, ali da „mora napredovati na svom putu prema EU“.

Nešto se i nas pita

Ulazak Srbije u EU je tema i u Zagrebu. Tako je ministar obrane Ivan Anušić rekao da Beograd ne može u europsku obitelj dok ne otkrije gdje se nalaze posmrtni ostaci preko 1700 ljudi koji su nestali u Domovinskom ratu.

FOTO Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće
Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

 - Pitanje nestalih i pitanje ulaska Srbije u Europsku uniju dvije su povezane stvari. Ne može se dogoditi da jedna država nema riješena bilateralna pitanja s drugom, a da ta druga, u ovom slučaju Hrvatska, da zeleno svjetlo za ulazak u EU - rekao je ministar obrane 19. studenog tijekom obraćanja novinarima povodom ispraćaja 44. kontingenta hrvatskih vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu. 

