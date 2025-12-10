Obavijesti

ARAPI TROŠE

Pogledajte tko bi mogao spasiti Vučića i kupiti srpski NIS

Piše Filip Sulimanec,
Pogledajte tko bi mogao spasiti Vučića i kupiti srpski NIS
Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dhabija, poznata pod akronimom ADNOC, državna je i najveća naftna kompanija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dnevno proizvode preko četiri milijuna barela

Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dhabija (ADNOC) pojavila se kao glavni kandidat za kupnju 56,15 posto udjela koji ruske tvrtke drže u Naftnoj industriji Srbije (NIS), a koja je pod američkim sankcijama, objavio je Financial Times.

Međutim, iako je ADNOC favorit za kupnju jedinog srpskog rafinerijskog postrojenja, kompanija i dalje vodi razgovore i s drugim potencijalnim ponuđačima, uključujući mađarsku naftnu kompaniju MOL, prenosi FT, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa situacijom. Vrijednost posla nije jasna, ali je NIS u svom posljednjem izvješću za 2024. godinu prijavio imovinu oko četiri milijarde eura, pri čemu se oko 2,6 milijardi odnosi na udio ruskih vlasnika, navodi FT.

Izvori FT-a podsjećaju da bi Vlada Srbije najradije sama otkupila ruski udio u NIS-u, ali da su ruski suvlasnici nevoljki prodati državi.

Ministar Šušnjar o Naftnoj industriji Srbije: Spremni smo biti dio rješenja problema...

Podsjetimo, NIS je u vlasništvu Gazprom Nefta, naftnog ogranka ruskog energetskog giganta Gazproma, koji posjeduje 44,85 posto kompanije. Vlada Srbije ima 29,87 posto udjela, a kompanija „Intelligence“ iz Sankt Peterburga, koja je neizravno pod kontrolom Gazproma, posjeduje 11,3 posto. Ostatak pripada manjinskim dioničarima.

Američko Ministarstvo financija prvi je put najavilo sankcije srpskoj kompaniji u siječnju zbog njezina ruskog vlasništva.

Nakon nekoliko odgoda, restrikcije su stupile na snagu u listopadu, zbog čega je NIS prošlog tjedna morao započeti s gašenjem svoje rafinerije kapaciteta 4,8 milijuna tona godišnje u Pančevu, jedine u Srbiji, zbog nedostatka sirove nafte za preradu.

Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dhabija, poznata pod akronimom ADNOC, državna je naftna kompanija Abu Dhabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To je dvanaesta najveća naftna kompanija na svijetu prema proizvodnji. Od 2021. godine kompanija ima kapacitet proizvodnje veći od četiri milijuna barela dnevno, s planovima da ga poveća na 5 milijuna do 2030. godine. ADNOC je najveća naftna kompanija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

