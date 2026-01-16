Materijalna šteta počinjena kaznenim djelima iznosi oko 2.950 eura. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku
Kakav genijalac: Mladić dva puta pokrao isti lokal u Zagrebu
Zagrebačka policija privela je muškarca (29) koji je dva puta pokrao isti lokal, javila je zagrebačka policija. Sumnja se da je 11. listopada u noćnim satima došao do skladišnog prostora ugostiteljskog objekta na Trešnjevci, prišao ogradi skladišnog prostora te ju tjelesnom snagom obio.
Nakon što je ušao u prostor otključanog skladišta, sumnja se, pretražio je prostor te pronašao i otuđio novac.
Također se sumnja da je 12. studenoga, također u noćnim satima ponovno došao do istog objekta, a potom tjelesnom snagom provalio kroz vrata skladišta.
Nakon ulaska u prostor otuđio je novac, a potom pobjegao. Materijalna šteta počinjena kaznenim djelima iznosi oko 2.950 eura.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.
