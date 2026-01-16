Obavijesti

News

Komentari 0
NAPRAVIO KRATKU PAUZU

Kakav genijalac: Mladić dva puta pokrao isti lokal u Zagrebu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Kakav genijalac: Mladić dva puta pokrao isti lokal u Zagrebu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Materijalna šteta počinjena kaznenim djelima iznosi oko 2.950 eura. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku

Admiral

Zagrebačka policija privela je muškarca (29) koji je dva puta pokrao isti lokal, javila je zagrebačka policija. Sumnja se da je 11. listopada u noćnim satima došao do skladišnog prostora ugostiteljskog objekta na Trešnjevci, prišao ogradi skladišnog prostora te ju tjelesnom snagom obio.

STARI ZNANAC POLICIJE Osudili bivšeg sparing partnera Cro Copa zbog pljački u Zagrebu. Maskirao se nacrtanom bradom
Osudili bivšeg sparing partnera Cro Copa zbog pljački u Zagrebu. Maskirao se nacrtanom bradom

Nakon što je ušao u prostor otključanog skladišta, sumnja se, pretražio je prostor te pronašao i otuđio novac.

Također se sumnja da je 12. studenoga, također u noćnim satima ponovno došao do istog objekta, a potom tjelesnom snagom provalio kroz vrata skladišta.

MEGA KRAĐA U CENTRU Iz kuće u Zagrebu ukrali sef sa 250.000 eura. Policija uhitila dvoje ljudi, za dvoje još tragaju
Iz kuće u Zagrebu ukrali sef sa 250.000 eura. Policija uhitila dvoje ljudi, za dvoje još tragaju


 
Nakon ulaska u prostor otuđio je novac, a potom pobjegao. Materijalna šteta počinjena kaznenim djelima iznosi oko 2.950 eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U Europu stiže polarna hladnoća
NOVI HLADNI VAL

U Europu stiže polarna hladnoća

Veće promjene moguće su tamo krajem siječnja, pod utjecajem postojane sibirske anticiklone...
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
TEŠKA NESREĆA

FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026