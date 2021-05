Vjerujte mi da ne znam kako ću dalje. Cijeli svijet mi se srušio u samo jednom trenu. Zazvonio je telefon i više ništa nije bilo isto, rekao je potpuno shrvani Mario Borak (35).

Zajedno s njim, cijelo Brezje Dravsko, naselje smješteno oko 30 kilometara od Varaždina, oplakuje mladu majku koja je preminula u utorak jedan sat iza ponoći.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI

Čuvala je trudnoću

- Prošlog utorka je bila kod svoje doktorice u Cestici i liječnica joj je rekla da ima laganu upalu grla. Poslušala joj je pluća i rekla da su uredna, ali joj je radi grla dala terapiju antibioticima. Kako joj se stanje nije popravljalo, predložio sam joj u petak da ode u Varaždin u bolnicu, ali je odbila. U ponedjeljak je teško disala i otišli smo njezinoj liječnici koja je rekla da mora ići u bolnicu - rekao nam je Mario dok su mu se niz lice slijevale suze. Četverogodišnja kći mu se za to vrijeme bezbrižno igrala s lutkom ne znajući da se njezina majka više neće vratiti.

Zadnjih pet mjeseci Natalija je čuvala trudnoću. Suprug Mario ju je odvezao u Opću bolnicu u Varaždin. Nakon prijama su je testirali na koronu i bila je pozitivna te je smještena na COVID odjel te su joj dali kisik.

Mario je cijelo vrijeme bio na telefonskoj vezi s bolnicom i imao je silnu nadu u oporavak voljene supruge koja je za dva mjeseca trebala malenoj Lari donijeti brata Leona. Međutim, ubrzo je iz bolnice stigla informacija od odjelne liječnice da se Nataliji stanje pogoršava. Život joj je bio ugrožen i tad su liječnici predložili da se dijete rodi carskim rezom.

- Supruga je pristala i u porođaju je surađivala, vjerojatno svjesna da spašava život djetetu, a svoj ugrožava. Iza jedan sat po ponoći javili su mi da je moja supruga preminula - rekao je Mario otirući suze rukavom. Mališan je ostao u bolnici u inkubatoru.

Danas su Mario i kći Lara otišli na testiranje te je njihov test pokazao da su pozitivni i moraju ostati u samoizolaciji. Isto tako su u samoizolaciji i Natalijini roditelji te Marijeva majka. Kako ne mogu nikuda iz kuće, Mario nam je rekao da ne mogu organizirati pogreb i da će supruga Natalija biti kremirana.

Obitelj Borak se prije dvije godine uselila u novu kuću. Mještani su potreseni.

Ne pamte ovakvu tragediju

- Imam 65 godina i ne pamtim takvu tragediju u selu. Vjerujem da nema čovjeka kojeg smrt Natalije nije potresla, jer su doista živjeli složno i stvarali budućnost - rekla nam je suznih očiju Danica Mihin. Rekla nam je da su se Natalija i Mario vjenčali prije sedam godina, a ona se doselila njegovim roditeljima u Lovrećan, susjedno naselje, gdje su Mario i Natalija živjeli prije nego što su se uselili u novu kuću, na kojoj su trenutačno dovršavali fasadu.

O tragediji obitelji Borak razgovarali smo i s varaždinskom bolnicom.

Pokušavali su je vratiti u život

- Nakon porođaja ženi (32) stanje se još pogoršalo. Počeli smo je oživljavati i sve smo radili po protokolu, ali unatoč svom našem trudu nije joj bilo spasa i žena je preminula - rekao je Nenad Kudelić, ravnatelj Opće bolnice Varaždin. Teško mu je, kao i ostatku osoblja, zbog smrti žene koja nije imala priliku biti majka djetetu koje je tek rodila. Potvrdili su da je umrla od komplikacija uslijed teške upale pluća koju je zaradila zarazivši se korona virusom. Sretni su što su barem njezinu bebu uspjeli spasiti.

- Bila je u 32. tjednu trudnoće i došla je s respiratornim problemima. Zbog pozitivne epidemiološke anamneze smo je testirali i snimili joj pluća te je ustanovljeno da ima težak oblik COVID-19 bolesti - rekao je ravnatelj bolnice.

Dodaje da je trudnica zbog teške kliničke slike koju je imala već pri dolasku odmah stavljena na jedinicu intenzivne njege.

- Stanje joj se s vremenom pogoršalo i morali smo je poroditi hitnim carskim rezom. Rodila je muško dijete teško 2200 grama koje je dobrog zdravstvenog stanja, ali još čekamo njegov nalaz testiranja na COVID - rekao nam je ravnatelj.

Epidemija korona virusa nimalo ne jenjava. Sve više mladih ljudi poput Natalije umire. Ali situacija nije zabrinjavajuća samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj regiji. U susjednoj Bosni i Hercegovini već se neko vrijeme bore s enormnim brojkama zaraženih. Imali su i sličan slučaj poput Natalijina. I njima je umrla trudnica. Iz Kliničkog centra u Banjoj Luci potvrdili su prije tjedan dana kako je kod njih umrla 29-godišnja D. Đ., koja je tamo hospitalizirana zbog pogoršanja zdravstvenog stanja i s dijagnozom COVID-19. Ona je bila u sedmome mjesecu trudnoće i nije imala drugih bolesti. Liječnici su konstatirali kako je njeno stanje iznimno teško te su odlučili obaviti prijevremeni porođaj carskim rezom. Beba je preživjela zahvat, no majka je zbog teških komplikacija preminula u utorak, unatoč svim naporima liječnika, uključujući i uporabu respiratora. Novorođena djevojčica, kako navode iz banjalučke bolnice, stabilnog je zdravstvenog stanja i smještena je na odjel patološke neonatologije te se čeka da postigne odgovarajuću tjelesnu težinu kako bi mogla biti otpuštena iz bolnice.

Ni blizance nisu uspjeli spasiti

Sličan slučaj je i u Srbiji. U Općoj bolnici u Požarevcu je početkom travnja preminula trudnica primljena u teškom zdravstvenom stanju, pozitivna na korona virus.

Hrvatska je prije tri dana imala slučaj da zbog zaraze koronom nisu preživjeli ni maleni, tek rođeni blizanci u bolnici u Osijeku.

- Radi se o blizanačkoj trudnoći koja je dovršena u 28. tjednu zbog komplikacija. Već sama ta činjenica je dovoljna za razvoj komplikacija, a COVID je, nažalost, pridonio lošem ishodu - rekao je dr. Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek. Na pitanje kako je moguće da nalaz bude pozitivan kod tek rođene djece, Šego je rekao da je to itekako moguće.

- Ili se radi o zarazi neposredno nakon porođaja ili, što je vjerojatnije, o prijenosu virusa putem posteljice. U svijetu je bilo takvih situacija, ali u našoj bolnici dosad ih nismo imali. U ovom trenutku ne mogu reći bi li djeca preživjela da nisu imale korona virus. Vrlo vjerojatno je COVID značajno pridonio ovako lošem ishodu. Radi se o djeci izuzetno niske porođajne mase, nešto iznad 1000 grama, što je samo po sebi vrlo rizično. Borba cjelokupnog medicinskog tima trajala je nekoliko dana, no završetak je bio loš - rekao je Šego.

Podsjetimo, neke zemlje, uključujući i SAD, na osnovu istraživanja provedenih retrospektivno na populaciji oboljelih smjestili su trudnice u visokorizičnu populaciju s većim rizikom razvijanja težih oblika bolesti tijekom trudnoće vezano uz korona virus infekciju. Nešto je veći rizik, utvrdili su, porođaj carskim rezom i prijevremeni porođaj u populaciji trudnica oboljelih od korona virusa u usporedbi s onima koje bolest nisu imale i nemaju.

Međutim, istraživanja su oskudna i nedovoljna za jasne preporuke, pogotovo o tome da bi ženu odgovarali od trudnoće zbog pandemije korona virusom izazvane bolesti.

Dr. Ratko Matijević, koji trenutačno radi u Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur, nedavno je za HRT govorio o trudnoći u doba korona virusa.

Neke trudnice treba cijepiti

- Da bi se ženama preporučilo da ne ostaju trudne dok traje pandemija trebaju postojati čvrsti, neoborivi i jasni dokazi, a njih nema. Kao specijalist ginekologije i porodništva smatram da žena mora prije i tijekom trudnoće biti dobro informirana o mogućem utjecaju infekcije korona virusom i njegovim mogućim utjecajem na trudnoću, kao i o mogućim posljedicama. Takvu informaciju, cjelovitu, najprije će dobiti od svojeg liječnika, nemojte je tražiti po internetu ni u susjedstvu. Nakon cjelovite informacije na ženi je da donese odluku, a osobno izbjegavam govoriti ženama da ne ulaze u trudnoću zbog moguće zaraze korona virusom, kao što se to, sjetit ćete se, olako govorilo u vrijeme kad se pojavio virus HIV-a ili govorkalo u vrijeme Zika epidemije - rekao je liječnik. Objasnio je i kako kad je riječ o cijepljenju trudnica još nema posve pouzdanih podataka pomoću kojih bi im se moglo sugerirati trebaju li se cijepiti ili ne.

- Situacija se mijenja iz dana u dan - od kompletnog ‘ne’ cijepljenju, današnje preporuke govore da ne postoje dostatni dokazi koji bi preporučili cijepljenje trudnica, ali govore da određene skupine trudnica koje su visokog rizika za komplikacije COVID-19 bolesti trebaju prodiskutirati mogućnost cijepljenja sa svojim liječnicima. To su one s transplantiranim organima, teškim respiratornim problemima, bolestima krvi, kroničnim bolestima bubrega i bolestima srca, te one koje imaju veću vjerojatnost dobivanja infekcije radom u socijalnoj skrbi i zdravstvenom sektoru - zaključio je na kraju Matijević.

U Varaždinu su se zarazili čak i liječnici koji su se ranije cijepili

U travnju se kontinuirano bilježi porast broja hospitaliziranih u varaždinskoj bolnici, zadnjih nekoliko dana taj se broj kreće između 170 i 180. To je upola manje nego u prethodnom valu, no dvostruko je veći postotak pacijenata s izrazito teškom kliničkom slikom. Nenad Kudelić, ravnatelj Opće bolnice Varaždin, istaknuo je kako se među djelatnicima ponovno pojavio pozitivitet nakon cijepljenja, ali da su kliničke slike izuzetno blage, što, kako je rekao, sigurno ne bi bilo tako da nisu procijepljeni.

- To je dokaz da cjepivo ima efekta i da se treba cijepiti - zaključio je.

'Od onih koji su se zarazili nakon prve doze nitko nije na respiratoru'

Zoran Barušić, zamjenik ravnatelja Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, također je potvrdio da su u njegovu Kliniku primljeni pacijenti koji su bili cijepljeni jednom dozom cjepiva.

- Imali su blažu kliničku sliku, nitko od njih nije završio na respiratoru - objasnio je Barušić.