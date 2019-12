Kako imati više samopouzdanja i više se smijati

Samopouzdanje je dojam koji imamo o sebi. Koliko smo sigurni u sebe, ovisi o mnogo čimbenika. Fizički izgled jako utječe na stvaranje slike o sebi i zato je najviše u fokusu. Postoji puno toga što možemo učiniti da poboljšamo svoj fizički izgled. No nije samo to dovoljno. Ako naša fizička pojava nije usklađena s onim kako se osjećamo, tada je samopouzdanje narušeno. Neki fizički nedostaci mogu djelovati na to da smo povučeni, neskloni izražavanju, izlaganju i skrivamo ono što smatramo nedostatkom. Sve je to vrlo lako moguće riješiti ako se na vrijeme detektira i na to djeluje. Svatko ima kvalitete i vrline i to je nešto što treba isticati. Recept za više samopouzdanja je jednostavan, ali je potrebno biti dosljedan i svaki dan učiniti nešto da izgledamo i osjećamo se bolje. Investicija u to višestruko se vraća zadovoljstvom sa sobom i kvalitetom života u kojem funkcioniramo sigurniji u sebe.



Redovita fizička aktivnost pomaže ne samo da izgledamo bolje, nego da se i osjećamo bolje, ali i da budemo zdraviji što je najbitnije. Otpuštanje hormona koji djeluju pozitivno na naše raspoloženje je instantno i pomaže da se rasteretimo i relaksiramo. Nikad nije kasno početi s adekvatnom fizičkom aktivnošću koja je u skladu s našim potrebama i mogućnostima, a uz koju ćemo se osjećati bolje i poletnije.

Pozitivno okruženje bitno je u privatnom i poslovnom životu. Ponekad je teško biti uvijek okružen pozitivnim ljudima koji nas podupiru i pomažu nam da budemo još bolji. Kada ste okruženi negativom ili jednostavno imate loš dan, možete otići na trening, u šetnju i sigurno je da ćete se ispuhati i bolje osjećati.

Strast za onime čime se bavimo pokretač je koji nam pomaže da svakoj aktivnosti damo dodatnu energiju i da dobijemo natrag još više. Ako volite ono što radite, sigurno ćete se osjećati bolje, a vaše samopouzdanje će biti na dobroj razini. Ako slučajno ne radite ono što volite i što vas čini sretnima, nikad nije kasno da to pronađete. Kvalitetno ispunjeno slobodno vrijeme s dovoljno zanimljivih, zabavnih aktivnosti i druženja s ljudima koji su nam ugodno društvo bitno je za naše samopouzdanje jer djeluje na zadovoljstvo našim životom. Isplati se uložiti vrijeme u kvalitetne aktivnosti koje će nas učiniti sretnima.



Dobro zdravlje najbitnije je u životu za dobar osjećaj jer kada zanemarimo neki aspekt našeg fizičkog ili psihičkog zdravlja to nas može najviše koštati. Mnogi problemi sa zdravljem mogu se izbjeći ako na vrijeme reagiramo i zato je važno preventivno djelovati, ići na redovite sistematske preglede kao i na redovite godišnje preglede kod doktora stomatologa. Osmijeh je prvo što većina nas primijeti kod druge osobe i može nas privući, ali i odbiti. Zahvaljujući modernoj stomatologiji danas se problemi nedostatka zubi i ispravljanje svih nedostataka i problema s oralnim zdravljem rješavaju u ekspresnom roku. U novu godinu možete ući s ljepšim osmijehom i boljim zdravljem! Zašto čekati? Kreirajte si osmijeh kakav ste oduvijek htjeli u Poliklinici ARENA! Nazovite već danas na 01 6542 655 ili se prijavite na pregled putem forme u nastavku!

Fill out my online form

The easy to use Wufoo form builder helps you make forms easy, fast, and fun.

Tema: Promo sadržaj