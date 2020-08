Kako je krenulo, splitski West Gate će na vrhu dobiti vikendicu

Ako i ocijene da je bespravno nadograđeno, praksa je pokazala da će najvjerojatnije dobiti dozvolu. Čemu onda taj Inspektorat? Čemu njihovi izlasci na teren, zašto im odmah ne odobre? Čemu i struka?

<p>Na vrhu najviše hrvatske zgrade iznenada se pojavila dvokatnica. Stilski potpuno neuklopljena u tamni stakleni neboder, gruba betonska kocka već tjednima izaziva čuđenje Splićana.</p><p>Prolaznici zastanu na semaforu gdje Ulica Domovinskog rata sječe Dubrovačku, na asfaltu koji miriše na kebabe i ćevape iz obližnje pečenjarnice natkrovljene žućkastom ceradom. </p><p>Nedaleko od prašnjavih stakala desetljećima već praznih poslovnih prostora, kraj zgrade Muslimanke, leđa okrenu socijalističkim neboderima. Oronule fasade zaogrnute reklamama lokalnih shopping centara za svake jače bure postanu vijest u novinama.</p><p>Stoje, dakle, ti naši promatrači, na nogostupu zadnji put renoviranom kad su im prabake njima hodale. Dižu ruke do lica. Ravnaju dlanove. Namještaju ih u razinu obrva kako bi zaklonili sunce što se trudi probiti na četverotračnu cestu, među dva bratska nebodera. I gledaju.</p><p>- Gore, na vrhu zgrade - pokazuje kažiprstom sad jedan od promatrača drugome - gore je nekakva strojarnica, ali nije bila u planu - doda važno. </p><p>- Ma je li, kako znaš? - odvrati svadljivo drugi. </p><p>I krene prepirka. Je li dvokatnica legalna? Okolo <strong>Dioklecijanove palače</strong> već danima frcaju iskre na ovo pitanje. Ružna je, to je činjenica. Barem ovako nezavršena, betonska. Ali je li legalna?</p><p>Dok smo čekali odgovor investitora, građevinska inspekcija s metrom u rukama važno je šetuckala spornim neboderom. Rekli su da će svoje mišljenje s javnošću podijeliti kad završe sve istražne radnje. Kako onda znati je li legalna? Upitali smo Grad Split. </p><p>Tražili smo projektnu dokumentaciju iz građevinske dozvole kako bismo je usporedili sa stvarnim stanjem. Dobili smo tlocrt krova. Kad smo ga usporedili s onim što je zaista gore, lako je bilo zaključiti da ima nešto više betona nego što bi trebalo biti.</p><p>Nadgrađe je otišlo u širinu. Za duplo. Prema sjevernoj strani zgrade. A tako u dozvolama ne piše. Je li onda ovo ilegalna gradnja? Pitali smo stručnjake - Društvo arhitekata Split. U ime predsjedništva odgovorila je <strong>Daša Gazde</strong>.</p><p>- Kroz samu vizualnu detekciju, veći broj članova našega Društva primijetio je da se na krovu predmetnog objekta odvija gradnja za koju je bilo upitno je li u skladu sa zadnjom, važećom dozvolom (Rješenjem za građenje). S obzirom na to da se radi o najvišem objektu u gradu s vrlo delikatnom poviješću realizacije, zatražili smo uvid u spis predmeta te pregledom projektne dokumentacije utvrdili da su se zaista dogodile određene promjene po pitanju gabarita intervencija na krovu i da te intervencije, izgledno, nisu u skladu s dokumentacijom iz pravomoćne dozvole - poručila je predsjednica DAS-a. </p><p>Znači li to da je dvokatnica ilegalna? Daša kaže da investitor može pokušati ići na izmjene glavnog projekta s obzirom na prirodu intervencije, ali u pravnom smislu projektna dokumentacija trenutačno nije sukladna stanju na terenu. Dodaje kako DAS s nestrpljenjem iščekuje mišljenje Državnog inspektorata.</p><p>Zakon je tu jasan. Vidjeli smo to stoput - ako se pokaže da objekt na krovu nebodera odudara od projekta, trebali bi zatvoriti gradilište. Ne za stalno, ali barem dok investitori ne budu imali valjane papire. </p><p>Zapečati li inspekcija radove, bit će to drugi put da se ozbiljno koči završetak nebodera. Početkom prošle godine sjeverni toranj kompleksa West Gate promijenio je izvođača. Bivša tvrtka i investitori preko novina su se optuživali za ucjene i neisplate. Novi izvođač, austrijska tvrtka LSG group, počela je graditi prema izmijenjenom planu koji je tad, najednom, uključivao deset katova više. </p><p>Bilo je rečeno da će West Gate Dalmatia biti visok 115 metara i imati 27 katova. Kako su stvari krenule, nitko se neće začuditi osvane li gore još nekakva vikendica, koliba, penthouse, sky-bar, toi-toi ili makar kućica na stablu.</p><p>Zato smo <strong>Davoru Pavlovu</strong>, direktoru tvrtke investitora Westgate Tower d.o.o., postavili nekoliko direktnih pitanja: Ima li viši toranj West Gatea u Splitu dozvolu za dograđeni objekt na vrhu? Je li nadgrađe ilegalno? </p><p>- Viši toranj projekta West Gate, odnosno Dalmatia Tower, gradi se prema projektnoj dokumentaciji i u skladu sa zakonskom regulativom te je gradnja postrojenja na krovu objekta predviđena glavnim projektom i građevinskom dozvolom. Radi se o tehnički najsloženijem dijelu tornja u kojemu će se smjestiti više od 40 tona opreme, odnosno sva bitna postrojenja za funkcioniranje tornja: 60 vanjskih jedinica klimatizacijskog sustava, klima komore za obradu svježeg zraka, uređaji za tretman potrošne vode i strojarnice svih dizala. S obzirom na činjenicu da će navedena oprema na visini od 100 metara biti izložena udarima bure, posebna je pozornost posvećena zaštiti navedene zone postrojenja kako bi se osigurala nesmetana funkcionalnost objekta u svim vremenskim uvjetima - odgovorio je Pavlov. </p><p>Iduće pitanje koje smo postavili bilo je kao i prvo, samo drugačije formulirano: Ima li više kvadrata nego što je predviđeno odobrenim projektom u tim gabaritima? </p><p>- Ne. Postrojenje na krovu ima 137 metara četvornih manje nego što je predviđeno inicijalnim projektom. Žao mi je što se u ovoj fazi međunarodno priznatog projekta i jednog od rijetkih koji je većina Splićana s oduševljenjem prihvatila dovodi u pitanje naš rad jer još slijede završni radovi, postavljanje fasade na tom dijelu krova koja će pratiti prepoznatljivu liniju samoga tornja, sve u skladu s idejnim projektom Otta Barića - rekao je direktor. </p><p>Kad bi viši toranj mogao biti gotov i stavljen u funkciju? Je li kriza s korona virusom utjecala na gradnju? </p><p>- Nasreću, kriza s koronom nije utjecala na dinamiku radova. S obzirom na to da nije bilo pauze tijekom lockdowna, nego se intenzivno radi od početka godine i tempo radova ne usporava, u ovom trenutku paralelno se privode kraju armirano-betonski radovi, dovršava se postavljanje fasadnih elemenata i započinje postavljanje instalacija, nakon čega slijedi uređenje interijera. Vrlo zahtjevni i opsežni radovi na interijeru potrajat će sve do kraja prve polovine 2021. te ako ne bude nepredviđenih okolnosti, Marriott hotel će sljedećeg ljeta primiti prve goste u najvišem objektu u RH - dodao je optimistično Pavlov. </p><p>Je li nadgrađe ilegalno? Investitor kaže da nije. Struka kaže da je. Čeka se mišljenje Inspektorata. Ako i ocijene da je bespravno nadograđeno, praksa je pokazala da će najvjerojatnije dobiti dozvolu. Čemu onda taj Inspektorat? Čemu njihovi izlasci na teren, zašto im odmah ne odobre? Čemu i struka? Bilo kako bilo, najviši neboder je tu i moramo ga prihvatiti onakvog kakav jest. </p><p>Do zaključivanja ovoga broja Inspektorat nije zatvorio gradilište.</p>