Kako je Orban 'volio' Hrvatsku? Po Jadranu jeo sa Zokijem, a potajno htio prisvajati teritorij

Dojučerašnji mađarski premijer Viktor Orban bio je čest gost na Jadranu, a niz fotografija s ljetovanja u Hrvatskoj objavljivao je njegov nasljednik Peter Magyar prozivajući ga da "dok se Mađarska nalazi u ozbiljnim problemima, on mnogo više preferira jahte". "Mađarski premijer već danas na jahti i ispire kamenice francuskim šampanjcem. Licemjerje, laži. Luksuzni mafijaški šef disfunkcionalne zemlje", napisao je Magyar lani u kolovozu.

Više puta javno je postavljao pitanje tko plaća jahte i avione. Iako je Mađarima tijekom pandemije koronavirusa savjetovao da "odaberu Balaton umjesto Jadrana", Orban je snimljen na jedrilici kraj Hvara. Godinu kasnije s obitelji je bio na Braču, odakle je nakratko otputovao u Rim na audijenciju kod Pape.

Ljeto 2022. proveo je gotovo u cijelosti na Jadranu. Viđen je u Milni na Braču, gdje je opušteno pozirao s osobljem lokalne konobe. Orban i Zoran Milanović snimljeni su na večeri u restoranu na Paklenim otocima. Orban je obišao Vis, a tad mu se pokvario gumenjak. Poslije je viđen na Lastovu. Na Visu je boravio 2024., a snimljen je u šetnji s unukom i bez velike pratnje.

Lani je opet posjetio Brač, a ondje se susreo i sa Zoranom Milanovićem. Njegove fotografije s odmora objavio je upravo Peter Magyar, koji ga je u nedjelju nadmoćno pobijedio na izborima. Osim što voli ljetovati u Hrvatskoj, Orban je bio sklon objavljivati kartu takozvane Velike Mađarske, koja obuhvaća i velike dijelove Hrvatske. Nju je imao na šalu 2022. godine, a sadržavala je dijelove Hrvatske, uključujući Rijeku i Hrvatsko primorje, ali i Slovenije, Austrije, Srbije, Slovačke, Rumunjske i Ukrajine. Predsjednik Milanović tad je smatrao da službeni Zagreb ne bi trebao reagirati.

- Na to ću se nasmijati. Njegove aspiracije prema Hrvatskoj svode se na to da mjesec dana krstari Jadranom u 8. mjesecu i nađemo se na večeri - rekao je Milanović.

Premijer Plenković, kad je riječ o teritorijalnim pretenzijama na Hrvatsku od bilo koga, uključujući Mađarsku, ocijenio je apsolutno neprihvatljivima.

Ovdje pratite situaciju oko izbora u Mađarskoj iz minute u minutu