Obavijesti

News

Komentari 9
GOST NA HRVATSKOJ OBALI

Kako je Orban 'volio' Hrvatsku? Po Jadranu jeo sa Zokijem, a potajno htio prisvajati teritorij

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
5

Bivši mađarski premijer bio je čest gost u Hrvatskoj. No ne u službenim posjetima već tijekom ljeta. Obilazio je naše otoke, redovito išao na večere s hrvatskim predsjednikom, a u uredu imao kartu Velike Mađarske

Dojučerašnji mađarski premijer Viktor Orban bio je čest gost na Jadranu, a niz fotografija s ljetovanja u Hrvatskoj objavljivao je njegov nasljednik Peter Magyar prozivajući ga da "dok se Mađarska nalazi u ozbiljnim problemima, on mnogo više preferira jahte". "Mađarski premijer već danas na jahti i ispire kamenice francuskim šampanjcem. Licemjerje, laži. Luksuzni mafijaški šef disfunkcionalne zemlje", napisao je Magyar lani u kolovozu.

Više puta javno je postavljao pitanje tko plaća jahte i avione. Iako je Mađarima tijekom pandemije koronavirusa savjetovao da "odaberu Balaton umjesto Jadrana", Orban je snimljen na jedrilici kraj Hvara. Godinu kasnije s obitelji je bio na Braču, odakle je nakratko otputovao u Rim na audijenciju kod Pape.

'SUSTAV FUNKCIONIRA' Milanović o Orbanovu porazu: 'Tiranin je izgubio izbore glatko'
Ljeto 2022. proveo je gotovo u cijelosti na Jadranu. Viđen je u Milni na Braču, gdje je opušteno pozirao s osobljem lokalne konobe. Orban i Zoran Milanović snimljeni su na večeri u restoranu na Paklenim otocima. Orban je obišao Vis, a tad mu se pokvario gumenjak. Poslije je viđen na Lastovu. Na Visu je boravio 2024., a snimljen je u šetnji s unukom i bez velike pratnje.

Lani je opet posjetio Brač, a ondje se susreo i sa Zoranom Milanovićem. Njegove fotografije s odmora objavio je upravo Peter Magyar, koji ga je u nedjelju nadmoćno pobijedio na izborima. Osim što voli ljetovati u Hrvatskoj, Orban je bio sklon objavljivati kartu takozvane Velike Mađarske, koja obuhvaća i velike dijelove Hrvatske. Nju je imao na šalu 2022. godine, a sadržavala je dijelove Hrvatske, uključujući Rijeku i Hrvatsko primorje, ali i Slovenije, Austrije, Srbije, Slovačke, Rumunjske i Ukrajine. Predsjednik Milanović tad je smatrao da službeni Zagreb ne bi trebao reagirati.

- Na to ću se nasmijati. Njegove aspiracije prema Hrvatskoj svode se na to da mjesec dana krstari Jadranom u 8. mjesecu i nađemo se na večeri - rekao je Milanović.

OČEKUJU BOLJE ODNOSE Političari o Orbanovom porazu: Autokrati prije ili kasnije padnu
Premijer Plenković, kad je riječ o teritorijalnim pretenzijama na Hrvatsku od bilo koga, uključujući Mađarsku, ocijenio je apsolutno neprihvatljivima.

Ovdje pratite situaciju oko izbora u Mađarskoj iz minute u minutu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Magyar prozvao Orbana zbog odnosa s Hrvatskom: Mađarska je opljačkana i izdana
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Magyar prozvao Orbana zbog odnosa s Hrvatskom: Mađarska je opljačkana i izdana

Nakon 16 godina završila je vladavina Viktora Orbana u Mađarskoj! Vođa oporbene Tisze Peter Magyar i službeno ima, nakon što su svi glasovi prebrojani službenu većinu
LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?
UHITILI JEDNOG ČOVJEKA

LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?

Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati
VIDEO Trump: 'Iranci su nas kontaktirali i žele dogovor...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Trump: 'Iranci su nas kontaktirali i žele dogovor...'

Nakon neuspješnih pregovora Irana i SAD-a, nastavlja se blokada u Hormuškom tjesnacu,a cijene nafte opet su porasle iznad sto dolara po barelu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026