Političari o Orbanovom porazu: Autokrati prije ili kasnije padnu

I saborska ljevica i vladajući očekuju da će nakon mađarskih izbora odnosi Hrvatske i Mađarske ići u pozitivnom smjeru, ljevica pozdravlja promjenu vlasti ističući da je 'poraz Viktora Orbana povijesni trenutak' te da izborni rezultati pokazuju da 'svi autokrati prije ili kasnije padnu'. Rezultati mađarskih izbora donose dvije jasne poruke Hrvatskoj, prva je - svaka vlast ima svoj kraj, a svi autokrati prije ili kasnije padnu, a druga - u politici su ključni interesi, a ne deklaracije, ustvrdio je putem Facebooka predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. "Promjena u Mađarskoj može biti dobra za Europu, ali tek treba vidjeti što ona znači za Hrvatsku", ocijenio je Hajdaš Dončić referirajući se na pobjedu oporbenog čelnika Petera Magyara (Tisza) i poraz Viktora Orbana (Fidesz) nakon 16 godina vlasti.

Hoće li nova mađarska vlada pokazati stvarno partnerstvo prema Hrvatskoj i voditi energetsku politiku koja poštuje interese INA-e i naše države, postavlja pitanje čelnik SDP-a te poručuje da premijer Andrej Plenković sada ima mogućnost to vrlo konkretno i testirati.

"Ali samo ako odmah i javno zatraži izručenje Hernadija od nove mađarske vlade. Hrvatski interesi moraju biti na prvom mjestu. Ovo je trenutak u kojem hrvatska Vlada i premijer polažu politički ispit", istaknuo je.

Predsjednica saborskog Odbora za europske poslove Jelena Miloš (Možemo!) smatra da je poraz Viktora Orbana povijesni trenutak i za Mađarsku i za Europu. Ocjenjuje da su mađarski građani na ovim izborima jasno podržali europski put.

"Ovi izbori imaju važnu ulogu u jačanju Europske unije, što je pogotovo važno u situaciji kad se EU pokušava oslabiti i od strane Putina i Trumpa. Važan su korak i prema tome da se EU zauvijek riješi ruskog utjecaja i ovisnosti o ruskoj nafti, pri čemu Hrvatska nudi i konkretna rješenje kroz JANAF", istaknula je.

Na kraju, dodala je Miloš, građani su izabrali "demokraciju i vladavinu prava, a ne otklon prema autokraciji koja je obilježila Orbanovu vladavinu".

Veliku izlaznost na birališta u Mađarskoj predsjednik Mosta Nikola Grmoja priželjkuje konačno i u Hrvatskoj jer bi, smatra, sigurno donijela promjene.

"Poštujemo odluku mađarskog naroda te očekujemo odnose utemeljene na međusobnom poštovanju uz nadu u rješavanje otvorenih pitanja na dobrobit oba naroda", poručio je.

Mažar (HDZ): Očekujemo da će se odnosi razvijati u pozitivnom smjeru

HDZ-ov Nikola Mažar, koji je u Mađarskoj nadgledao izbore u izaslanstvu Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS), rekao je kako očekuje da će se odnosi Hrvatske i Mađarske razvijati u pozitivnom smjeru.

"Ako gledamo kroz energetiku, svaka država ima svoje interese. Isto tako, na primjeru JANAF-a u posljednje vrijeme možemo vidjeti da se sve što je hrvatska Vlada tvrdila i ostvarilo. Odnosno da JANAF apsolutno ispunjava sve kapacitete vezano za distribuciju nafte prema Mađarskoj, Slovačkoj i drugim zemljama", kazao je.

Stoga vjeruje i da će taj dio, koji je prije možda bio upitan, sada ići u smjeru bolje međusobne komunikacije i suradnje.

Mažar dobrim smatra i činjenicu da su Peter Magyar i Tisza članice Europske pučke stranke, kao i HDZ. Podsjetio je i da je premijer Andrej Plenković među prvima nazvao i čestitao Magyaru na izbornoj pobjedi, a s njim je zajedno bio i u Münchenu.

"Dobar je odnos premijera Plenkovića s novim mađarskim premijerom, a pozitivan je i odnos Mađara prema Hrvatskoj. Vjerujem da će se to i sada pokazati u turističkoj sezoni", poručio je.

Istaknuo je i da su Mađari na izborima pokazali u kojem smjeru žele da im ide zemlja tj. da nije u smjeru Istoka, nego u smjeru EU. "Treba poštivati volju mađarskog naroda i njihov izbor", dodao je.

Penava (DP): Orbana ćemo pamtiti kao političara koji je čuvao nacionalni identitet

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava čestitao je Peteru Magyaru na pobjedi kazavši da nas s mađarskim narodom povezuje višestoljetni suživot i dobrosusjedski odnosi. Izrazio je uvjerenje da će Magyar aktivno doprinositi izgradnji prijateljstva i povjerenja među našim dvjema državama koje ne spajaju samo povijesna iskustva već i konkretni zajednički interesi, kao i izazovi modernog vremena.

"Posljednjih godina Hrvatska i Mađarska nerijetko su se nalazile na suprotnim stranama i želimo vjerovati da će u narednom razdoblju to rjeđe biti slučaj. Unatoč pojedinim neslaganjima i drukčijim pozicijama, Viktora Orbána pamtit ćemo kao političara koji je čuvao nacionalni identitet, srednjoeuropsku kulturu, obiteljske vrijednosti i suverenitet država članica u Europskoj uniji", rekao je Penava.

Naveo je i da je njegov snažan glas u vremenu kad to nije bilo popularno uvelike promijenio odnos čitave EU prema masovnim migracijama i tako pomogao zaustaviti jako štetnu praksu koja je prijetila uništiti nacionalni identitet, europsku kulturu, društvenu koheziju te sigurnost i mir na našem kontinentu.

"Nadamo se da će Péter Magyar nastaviti u tome smjeru i da će Hrvatska u njemu dobiti snažnog partnera u borbi protiv pogubnih ljevičarskih, woke i globalističkih politika na razini EU-a", rekao je Penava.