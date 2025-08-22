Kalifornija uzvraća Teksasu: Demokrati dobivaju 5 novih mjesta u Kongresu...

Kalifornijski zakonodavci usvojili su u četvrtak plan o preraspodjeli izbornih jedinica kako bi demokrati dobili pet dodatnih mjesta u Kongresu, uzvrativši republikancima na njihov pokušaj crtanja novih političkih mapa u Teksasu. Demokrati u Kaliforniji su kroz svoj Senat i Zakonodavnu skupštinu progurali tri prijedloga zakona uoči krajnjeg roka u petak da se na vrijeme provedu promjene za posebne izbore zakazane za 4. studenoga.

Važna je to pobjeda za guvernera Gavina Newsoma, mogućeg konkurenta za Bijelu kuću na izborima 2028. Njegov politički kapital je porastao nakon, kako se izrazio, pokušaja otimačine moći u Teksasu, saveznoj državi u kojoj vlast drže republikanci.

"Vrijeme je gasiti požar vatrom", napisao je Newsom na X-u nakon ishoda glasanja u skupštini aludirajući na potez republikanaca u Teksasu početkom kolovoza kada su predstavili plan prema kojem bi nastalo pet novih okruga sklonih republikancima.

Trenutačno republikanci drže 25 od 38 teksaških mjesta u Kongresu, a tim mapiranjem mogli bi osvojiti do 30, i to sve u izbornim jedinicama u kojima je Trump prošle godine pobijedio s najmanje 10 postotnih bodova razlike.

Newsom, čiji demokrati uživaju premoćnu većinu u oba doma zakonodavne vlasti u Kaliforniji, potpisao je mjeru kojom će se o njegovom planu za stvaranjem novih okruga birači moći izjasniti.

Ako uspije, tim planom bi se neutralizirao pokušaj republikanaca da novom preraspodjelom izbornih jedinica dobiju pet dodatnih mjesta u Zastupničkom domu.

Republikanci, uključujući i predsjednika Donalda Trumpa, otvoreno su priznali da stvaranjem novih izbornih okruga pokušavaju ojačati svoj utjecaj u Teksasu i pomoći da očuvaju tanku većinu u Zastupničkom domu Kongresa gdje republikanci trenutačno imaju 219 od ukupno 435 mjesta, a demokrati 212.

U studenome 2026. održat će se međuizbori za Zastupnički dom Kongresa. Radi se o izborima koji se odvijaju na polovici mandata aktualnog predsjednika.

Očekuje se da će se na tim izborima voditi tijesna utrka.

Precrtavanje izbornih jedinica u SAD-u uobičajeno se provodi svakih deset godina nakon popisa stanovništva, posljednji put održanog 2020. godine. Promjena granica okruga usred desetljeća, kako to sada žele učiniti republikanci u Teksasu, neuobičajena je.

Većina Amerikanaca smatra da je precrtavanje izbornih jedinica kako bi se maksimalizirao politički dobitak loše za demokraciju, pokazali su rezultati ankete koju je proveo Reuters/Ipsos.

Sukob na liniji Teksas/Kalifornija mogao bi pokrenuti svojevrsni rat za nove okruge prema željama dviju političkih stranaka. Republikanske države Ohio, Florida, Indiana i Missouri najavljuju slične mjere, kao i Maryland i Illinois koje su pod demokratima.