Kallas: EU priprema sankcije za one koji su sudjelovali u 'lažnim' ruskim izborima

Europska unija priprema sankcije za pojedince koji su sudjelovali u organizaciji "lažnih" izbora u Rusiji i one koji su se kandidirali u ime Rusije na okupiranim ukrajinskim teritorijima, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas u utorak eurozastupnicima. "Lažni izbori u Rusiji uvreda su Ukrajini, ruskom narodu i samoj demokraciji", rekla je Kallas u utorak eurozastupnicima, oštro osudivši organiziranje izbora u anektiranim ukrajinskim teritorijima - Luhansku, Donecku, Zaporižji i Hersonu te po drugi put na Krimu.

Rusija je u drugoj polovici rujna održala trodnevne izbore za Dumu, a iz izborne utrke isključena je antiratna stranka Jabloko i moglo se glasati samo za Putinovu Jedinstvenu Rusiju te stranke lojalne Kremlju koje podržavaju rusku invaziju na Ukrajinu koja traje od veljače 2022.

"Jedinstvena Rusija donijela je Rusima visoke cijene hrane, prekide interneta, nestašicu benzina i 40.000 ruskih ratnih žrtvi mjesečno. Putinova stranka Jedinstvena Rusija jedino je mogla pobijediti lažiranjem (rezultata)", rekla je Kallas.

Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku rekla je da EU priprema sankcije za sve koji su sudjelovali u organizaciji "lažnih" izbora u Rusiji te za sve one koji su se kandidirali u ime Rusije na okupiranim ukrajinskim teritorijima te pozvala i druge da slijede taj primjer.

Hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier (EPP/HDZ) rekao je na raspravi da ruski izbori pokazuju da "nije bilo stvarnih izbora, nije bilo stvarne oporbe, samo Putinova stranka, njemu bliske stranke i mediji pod njegovom kontrolom".

"Postoji obrazac, autokracije prvo vrše opresiju nad vlastitim narodom, a onda žele osvojiti i vršiti represiju nad susjedima. Ovaj obrazac bi rado imitirali i političari u Europi i u zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji. Imamo više izbora u listopadu na koje moramo obratiti pozornost", rekao je Stier.

U Bosni i Hercegovini izbori su održani 4. listopada, u Srbiji se održavaju prijevremeni parlamentarni izbori 25. listopada, a Kosovu prijete novi parlamentarni izbori ako se do ponoći ne izabere novi predsjednik te zemlje.

Pučani, socijaldemokrati, liberali i zeleni osudili su održane izbore u Rusiji, ali dio zastupnika iz krajnje desnih opcija u Europskom parlamentu te kluba Ljevice prozvalo je EU za licemjerje.

"Europske elite koje se svađaju s Rusijom istovremeno čine sve kako bi diskreditirale stranke koje prijete njihovoj apsolutnoj moći. Ako vam slučajno padne na pamet prijetiti statusu quo, jednostavno ćete biti isključeni iz javnog života", rekao je bugarski eurozastupnik Petar Volgin (Europa suverenih nacija), navodeći kao primjer poništenje prvog kruga predsjedničkih izbora održanih u Rumunjskoj 2024. godine u kojemu je pobijedio desničarski kandidat Calin Georgescu te pozive iz Njemačke da se zabrani Alternativa za Njemačku (AfD), krajnje desna stranka koja je uvjerljivo pobijedila na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu u rujnu ove godine.

Talijanski eurozastupnik Danilo Della Valle iz Kluba zastupnika Ljevice rekao je da postoji oporba u Rusiji poput stranke Jabloko, ali da EU "ne želi imati dijalog s takvim strankama jer one nisu kompatibilne s idejama EU-a o Rusiji".