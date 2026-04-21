Kallas očekuje deblokadu zajma za Ukrajinu u sljedeća 24 sata

“Postoji novi zamah nakon mađarskih izbora te očekujem pozitivnu odluku o zajmu od 90 milijardi eura u sljedeća 24 sata”, izjavila je Kallas nakon sastanka ministara vanjskih poslova država članica EU-a u Luxembourgu. Kallas je dodala da EU također treba razmotriti i druge odluke koje su već dulje vrijeme blokirane, poput otvaranja pregovaračkih klastera s Ukrajinom, kao i 20. paket sankcija te nastaviti s novim paketima.

Ministri su također razgovarali o stanju na Bliskom istoku, gdje su na snazi privremeni prekid vatre u Iranu i Libanonu, ali koji ubrzo istječu. “Nastave li se borbe večeras, cijena za sve bit će vrlo velika”, rekla je Kallas.

Šefica europske diplomacije je rekla da EU već ima sveobuhvatne sankcije protiv Irana, a da su danas ministri postigli politički dogovor o proširenju režima sankcija.

“Prijedlog je usmjeren protiv onih koji su uključeni u ograničavanje slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu. Sada postoji politički dogovor, ali je potrebna pravna priprema za to i očekujemo da će to Vijeće za vanjske poslove usvojiti u svibnju”, rekla je Kallas.

Što se tiče prijedloga nekih zemalja da se suspendira sporazum o pridruživanju s Izraelom, Kallas je rekla da o tome nema suglasnosti.

Dio zemalja se zauzima za suspenziju sporazuma o pridruživanju, drugi za suspenziju samo trgovinskog dijela toga sporazuma, dok su Francuska i Švedska nedavno predložile kompromis koji bi se sastajao u tome da se ograniči uvoz proizvoda iz ilegalnih izraelskih naselja na palestinskim teritorijima.

Europska komisija je u rujnu predložila suspenziju nekih trgovinskih odredbi sporazuma o pridruživanju, koji bi pogodio izraelski izvoz u visini od oko 5,8 milijardi eura, što je Izrael ocijenio moralno i politički neprihvatljivim.

Za suspenziju trgovinskog dijela sporazuma potrebna je kvalificirana većina, koje zasad nema, a za potpunu suspenziju potreban je konsenzus svih država članica. Za uvođenje sankcija nasilnim izraelskim doseljenicima također je potrebna jednoglasna odluka država članica.