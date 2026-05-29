Kalmeta osuđen zbog filmića, danas bi radio monografiju: 'Ne, pa zašto bih na svoj račun?'

Bivši ministar mora, turizma, prometa i razvitka u vladama Ive Sanadera i Jadranke Kosor, bivši gradonačelnik Zadra u više mandata, pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a, predsjednik HDZ-ove organizacije u Zadarskoj županiji i saborski zastupnik. Sve je to od 1994. do danas, u raznim periodima bio Božidar Kalmeta. Paralelno, od 2014. godine, Kalmeta je bio osumnjičenik pa optuženik zbog izvlačenja javnog novca u aferi HAC/Remorker i 'Promidžbeni film'.

Nakon 12 godina postupka, na Županijskom sudu u Zagrebu u petak nepravomoćno je osuđen na dvije i pol godine zatvora zbog afere 'Promidžbeni film'. Mnogi su njegovi kolege vidjeli unutrašnjost Remetinca, Ivo Sanader je odslužio kaznu i izašao, ali ne i Kalmeta. Nikad nije bio službeno uhićen. S obzirom na to koliko je prošlo, moramo razjasniti o čemu se tu zapravo radi.

Zagreb: Kalmeta osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Godina je 2007., državne tvrtke često sklapaju poslove s Fimi medijom, malom marketinškom agencijom u vlasništvu Nevenke Jurak, a mediji o tome periodički izvještavaju. Jedan od tih poslova, pokazat će se, bio je i promotivni film 'Prometna renesansa Hrvatske' plaćen 81 tisuću eura. Službeno ga je naručilo Ministarstvo na čelu s Kalmetom, pa je tako i plaćen novcem građana. Film traje sedam minuta i 18 sekundi, što znači da je svaka minuta filma građane koštala oko 11 tisuća eura.

Javni novac za samohvalu

U filmu koji prikazuje napredak u prometnoj infrastrukturi pojavljuju se samo dva čovjeka: Ivo Sanader i Božidar Kalmeta. Sve kreće sa spikerom koji opisuje Hrvatsku kao malu zemlju koja je nastala krvavom žrtvom, čija se prometna infrastruktura modernizira nevjerojatnom brzinom. Tu su kadrovi iz zraka koji prikazuju autocestu A1, čvorišta, vijadukte, proboj Male Kapele i Svetog Roka. Osim toga, tu su i Kalmeti pripisane zasluge za modernizaciju flote Jadrolinije, luka, pristaništa u Zadru i planove za obnovu željeznice.

Kalmetina obrana je cijelo vrijeme tvrdila da je to 'dokument vremena', no zbog toga što se pojavljuju samo Sanader i Kalmeta, sud je zaključio da je riječ o predizbornom spotu. Sve što je napravljeno, pokazuje se samo kao zasluga i volja dva čovjeka, političara. Tim više što je film naručen na kraju prvog mandata Ive Sanadera. A zakon izričito zabranjuje korištenje javnog novca za promociju stranaka. Javni novac je novac građana i treba služiti za ono što je građanima korisno. Ne za samohvalu. I to je zaključio i sud. Da stvar bude još apsurdnija, taj film nije prikazan dok je Kalmeta bio ministar, nije bio ni u arhivi Ministarstva kad su ga preuzeli novi ljudi. Godinu dana nakon narudžbe, 2008. godine, Fimi medija Ministarstvu ispostavlja račun. Računovodstvo Ministarstva odbija platiti film jer nije postojala dokumentacija o tome da je ikad naručen. Nije bilo nikakvog ugovora, narudžbenice, ničega. Kalmeta, prema presudi, urgira i retroaktivno se izrađuje lažna dokumentacija, kao i ugovor o suradnji kojeg Kalmeta osobno potpisuje. Na temelju toga, 2008. godine, račun je plaćen. Film je svjetlo dana ugledao tek u sudnici, kao dokaz. Zbog toga je prva pretpostavka bila da film uopće nije snimljen.

Izmjenjivali optužnicu

Kalmeta je nepravomoćno osuđen i ako viši sud potvrdi presudu nakon žalbe, morat će u državni proračun uplatiti oko 81 tisuću eura, odnosno vratiti novac potrošen na film. U prvom postupku koji je trajao od 2016. do 2019. godine, Kalmeta je oslobođen. No Vrhovni sud ukinuo je tu presudu i vratio ju na ponovno suđenje 2022. godine. Od tad, optužnica je izmijenjena četiri puta.

U prvoj verziji, Kalmeta je bio optužen i da je zloporabio svoj položaj i ovlasti kako bi drugima omogućio izvlačenje novca iz HAC-a. Odnosno, da je bio glava kriminalne organizacije. Uskok je tvrdio da je povezao državnog tajnika Zdravka Livakovića i pomoćnika Milivoja Mikulića sa šefovima Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta, a onda su oni izvlačili novac temeljem lažnih faktura za nikad obavljene poslove. Tu je i tvrtka Viadukt kojoj je na čelu bio Damir Kezele. Uskok je tvrdio da su izvukli 30 milijuna kuna tako da je češka tvrtka Remorker International u vlasništvu Igora Premilovca ispostavljala laže račune koje su državne cestarske tvrtke plaćale. Premilovac bi podizao gotovinu u inozemstvu, uzimao postotak, a ostatak davao Josipu Sapunaru iz HAC-a koji bi novac slao dalje. Kalmetu se teretilo da je osobno uzeo i zadržao više od 500.000 eura. No ni tad, a ni danas, Uskok nije sudu uspio dokazati da je novac zaista stizao do Kalmete, pa Kalmeta za to nije ni osuđen.

Sapunar se nagodio

Trag novca dopratili su do Josipa Sapunara, koji je sve priznao i nagodio se. Tom prvom presudom, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban i Damir Kezele bili su nepravomoćno osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta. Mikulić je dobio tri godine zatvora, Boban dvije, a Kezele jedinstvenu kaznu od tri i pol godine. Oduzeta im je i nepripadna korist od oko tri milijuna kuna. No u novoj presudi, i to je promijenjeno. Kalmetini bivši bliski suradnici i nekadašnji čelnici cestarskih poduzeća: Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban i Stanko Vukelić oslobođeni su svih optužbi te je utvrđeno da nema dokaza o njihovoj uključenosti u koruptivnu raspodjelu tog novca. Damir Kezele, koji je potpisivao lažne račune koje mu je izdavao Premilovec, osuđen je zbog izvlačenja novca iz Viadukta u gradnji Luke Gaženice i to na dvije godine zatvora. On mora iza rešetaka, ako se presuda potvrdi, na šest mjeseci, a ostalo je dobio uvjetno. Mora državi vratiti 1,4 milijuna eura. Kalmeta pak mora na deset, dok je ostatak uvjetno uz rok kušne četiri godine.

Kalmeta je novinarima dao i izjavu nakon obrazlaganja presude.

- Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pljačke ništa. Sve je čisto. To je danas drugi put potvrđeno na ovom sudu i to mi je zadovoljstvo. Onda je ostao filmić. Poštujem presudu nepravomoćnu, međutim ja moram reći da je taj film sveden da se utvrdi je li korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Ja ponavljam da nije jer mu to nije bio cilj. Cilj je bio pokazati što je napravilo ministarstvo. Pa tko na svijetu ne pokazuje što radi? Nije nikad prikazan jer je trebao biti dokument vremena. Na kraju krajeva, kažu da je to moja promidžba. Pa ja sam nosio listu godinama. Mi ćemo se žaliti, vidjet ćemo što kaže Visoki kazneni sud, ja više ne idem na Vrhovni, nego na Visoki kazneni sud. Sukladno odlukama suda, tako ćemo se ponašati. Naučio sam živjeti s time već 15 godina. Postupak je trajao predugo, ali ako me pitate tko je kriv za to, nemam odgovora. Dolazili smo, nismo opstruirali, htjeli smo da postupak što prije završi. Sudsko vijeće je bilo jako korektno, i ono prvo i ovo sada. Trebalo bi to sve brže završavati jer godine prolaze svakome, pa naravno i meni - rekao je.

'Pa zašto na svoj račun?'

Komentirao je i to što je osuđen.

- Prvi dio je oslobađajući. Ovaj drugi, ako ja budem osuđen, to ću i platiti, naravno. Vidjet ćemo što će biti. Znate koja poanta je bila tog filmića? Bio sam 15 godina gradonačelnik grada Zadra. Znate li vi što je ostalo od dokumentacije? Ništa. Novinske članke mi je pojela prašina. Da sam bio pametniji, da mi je sadašnja pamet, pa ja bih radio monografije - rekao je.

Na pitanje je li to mogao na svoj račun, kaže da ne.

- Ne, pa zašto na svoj račun? Ja sam dužnosnik i javnost zna što je napravljeno za mandata gradonačelnika. Na kraju kraja, danas su svi gradonačelnici i načelnici na TikToku koji ostaje i onda pokazuju što rade - rekao je.

Usporedio je i svoj filmić s filmom turističke zajednice.

- Kad je Jadranka Kosor bila predsjednica Vlade, Turistička zajednica je napravila promotivni film koji je trajao minutu od 950 tisuća kuna. Došli su u Vladu i prezentirali tu promociju. Ta promocija vam je izgledala tako da je jedna žena, mlađa, ležala na zidu. I to je trajalo minutu. I kaže ona: 'To je seksistička promocija, nećemo mi to'. I zatvori to u jednu ladicu i nikome ništa. Nikome ništa! Takvih uradaka ima na stotine. Ali dobro, ništa. Idemo dalje - zaključio je.