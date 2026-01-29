Obavijesti

PROSVJED NE STAJE

Kamioni i dalje na granicama s EU: 'Želimo samo raditi i živjeti od toga. Bit ćemo ustrajni'

Piše HINA, Franjo Lepan,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Stevo Vasiljevic

Nitko od vlasti BiH nije došao razgovarati s nama, kao da ih se ovaj problem ne tiče. Bit ćemo ustrajni i nećemo se maknuti s prometnica dok se ne ispune naši zahtjevi, kažu vozači kamiona

Prosvjed prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ušao je u četvrti dan. Niti nakon jučerašnjeg dana kada su se na konferenciji za medije obratili javnosti, nema pomaka.

- Nitko od vlasti BiH nije došao razgovarati s nama, kao da ih se ovaj problem ne tiče. Bit ćemo ustrajni i nećemo se maknuti s prometnica dok se ne ispune naši zahtjevi, koje se uputili prema vladajućim u BiH i čelnicima EU-a. Ne želimo da nas se tretira građanima drugog reda. Želimo samo raditi i živjeti od toga. U EU svakodnevno zaustavljaju naše vozače, provjeravaju podatke o dužini boravaka, te one koji su, radeći svoj posao u europskim zemljama, boravili duže od 90 dana u šest mjeseci privode i progone. Stoga je naš zahtjev, ali i zahtjev vozača iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije s kojima smo organizirali zajednički prosvjed, da se riješi problem boravka i rada naših vozača u zemljama EU, odnosno da se promijeni važeće pravilo 90/180 dana - rekao je Zijad Šarić, član uprave Konzorcija Logistika BiH.         

'Važno je da se neometano nastavi protok robe'

Foto: HAK

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luke Burilović razgovarao je u sa zamjenikom predsjednika Vlade Republike Sjeverne Makedonije i ministrom prometa Aleksandrom Nikoloskim o željezničkim projektima, a osvrnuli su se i na potrebu rješavanja situacije na granicama na kojima stoje kolone kamiona.

Proširenje željezničkog teretnog koridora Alpe–zapadni Balkan (Alpine–Western Balkan Rail Freight Corridor) predstavlja priliku za jačanje suradnje između Hrvatske i Sjeverne Makedonije, priopćili su u četvrtak iz Hrvatske gospodarske komore (HGK). 

Početkom prošle godine, naime, pokrenuta je inicijativa za uključivanje dodatnih zemalja u taj koridor, koji trenutno kao infrastrukturne partnere uključuje Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku. Među zemljama na koje bi se proširio je i Sjeverna Makedonija. Uključivanje bi, ističu iz HGK, postavilo važan okvir za intenziviranje suradnje, osobito u segmentima modernizacije infrastrukture, logistike i teretnog prijevoza. To je bila i jedna od tema razgovora Burilovića sa zamjenikom predsjednika Vlade Republike Sjeverne Makedonije i ministrom prometa Aleksandrom Nikoloskim te njegovim izaslanstvom, održanom u srijedu u HGK.

"Revizijom koridora mreže TEN-T, za što se i HGK zalagala, Hrvatska je uključena u dva nova koridora, što znači pristup dodatnim sredstvima EU za te svrhe. Očekuje nas veliki ciklus modernizacije željeznice. Nastavlja se gradnja i dijela trase prema Rijeci, gdje od prošle godine imamo značajnu investiciju u novi kontejnerski terminal. Adresirali smo i odredbe Schengena oko kontrole na vanjskim granicama EU i oko ograničenja boravka građana trećih zemalja u EU, posebno u kontekstu profesionalnih vozača. Važno je da se neometano nastavi protok robe, a Hrvatska tu ima iskustva iz obje perspektive – izvan i unutar Schengena,“ poručio je Burilović.

Bitno je žurno rješavanje situaciije na granici

Nikoloski je ocijenio da je povoljan trenutak za jačanje suradnje, jer Sjeverna Makedonija ulazi u veliki investicijski ciklus u autoceste i željeznice te u sektor energetike.

"Cijeli ciklus vidimo kao priliku za uključivanje hrvatskih tvrtki. S druge strane, vidimo potencijal za suradnju s Hrvatskom u poljoprivredi i vinarstvu. Cijenimo iskustva Hrvatske sa schengenskim zakonodavstvom zbog aktualne situacije. Kamioni nam stoje na granicama, procijenjena šteta za regiju je sto milijuna eura u tri dana. Bitno nam je žurno rješavanje situacije, bilo kroz promjenu tretmana profesionalnih vozača kamiona primjenom one za pilote i strojovođe, kroz produženje roka boravka ili izdavanje radnih viza", rekao je Nikoloski.

U priopćenju se navodi i da primjeri dosadašnjih zajedničkih projekata uključuju suradnju Končara – Električna vozila na modernizaciji električnih lokomotiva Makedonskih željeznica. Ujedno, navode, identificirana je nekolicina hrvatskih tvrtki s interesom za sudjelovanje u budućim projektima modernizacije željezničke infrastrukture i voznih sredstava.

