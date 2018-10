Kanadski naručitelj Uljaniku otkazao ugovor o gradnji broda

Kanadski Algoma Central Corporation jednostrano je u petak 28. rujna, raskinuo ugovor o gradnji broda za prijevoz rasutog tereta koji je trebao graditi Uljanik, izvijestili su u ponedjeljak iz pulskoga brodogradilišta.

Uljanik je trebao graditi brod za prijevoz rasutog tereta s uređajem za samoiskrcavanje za velika jezera, a posao je raskinut zbog nemogućnosti brodograditelja da ispuni ugovorne obveze.

Ugovor više nije obvezujući za ugovorne strane, a na gradnji broda sve aktivnosti ranije su obustavljene na zahtjev kupca te fizička proizvodnja broda nije ni započela, kaže se u priopćenju.

Uz najnoviji otkaz ugovora o gradnji, Uljanikovi kupci početkom rujna otkazali su ugovore za ukupno četiri novogradnje.

Tako je Auto Marine Transport s Kajmanskog otočja 1. rujna raskinuo ugovor o gradnji broda za prijevoz automobila i kamiona. Isti je kupac raskinuo i ugovor o gradnji broda za prijevoz automobila i kamiona identičnih tehničkih značajki. Aktivnosti na gradnji tog broda ranije su obustavljene na zahtjev kupca.

Isto tako, 1. rujna kompanija Siem Shipping Inc. raskinula je ugovore o gradnji broda za brodove za prijevoz automobila i kamiona, na kojima su sve aktivnosti ranije obustavljene također na zahtjev kupca, te fizička proizvodnja brodova nije ni započela.

Sindikat: Osuđujemo sve koji odgovornost žele prebaciti na radnike

Predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije (SIKD) Marina Cvitić u ponedjeljak je u Puli ocijenila kako svi dosadašnji događaji u vezi s Uljanikom upućuju na najgori scenarij, da brodogradilište ne može preživjeti, a povjerenik tog sindikata u Uljaniku Rajko Kutlača osudio je sve one koji odgovornost za budućnost Uljanika žele prebaciti na radnike.

"Svi dosadašnji događaji oko Uljanika upućuju na najgori scenarij odnosno na scenarij u kojem pulsko brodogradilište ne može preživjeti, jer su glavni dionici Programa restrukturiranja, a to su Vlada, Uljanik i strateški partner još daleko od finalnih dogovora koji bi omogućio rješenje" ,rekla je Cvitić na konferenciji za novinare.

Istaknula je da to što sindikati koji djeluju u Uljaniku još nisu dobili odgovor na tri dopisa koja su uputili premijeru Andreju Plenkoviću i ministru gospodarstva Darku Horvatu, govori u prilog tomu da brodogradnja očito nije strateška djelatnost Vlade, a nije ni industrija.

"Smatramo nedopustivim što Uprava društva i jedinica lokalne samouprave razmišljaju zatražiti izjašnjavanje radnika o tome što žele na prostoru Uljanika. "Takve ideje su sumanute i licemjerne. Umjesto da preuzmu odgovornost za sve ono što su do sada napravili i za budućnost Uljanika, oni odgovornost za ono što se može dogoditi žele prebaciti na radnike, što je krajnje neodgovorno", istaknula je čelnica SIKD-a.

Ako ideja o izjašnjavanje bude realizirana, ovaj će sindikat pozvati radnike da to bojkotiraju, rekla je Cvitić.

Istaknula je da se ne može oteti dojmu kako je to pokušaj da se u igru uvuku sindikati i radnici kako bi bili sudionici prljavih igara "temeljem kojih će se ostvarivati davno zacrtano plan u kojem tu više neće biti brodogradilišta."

Cvitić je naglasila kako se, zbog izostanka jasnog i nedvosmislenog stava Vlade, stvara dojam da je između "dva zla treba izabrati manje zlo, odnosno da se prihvati Plan restrukturiranja s Kermasom, jer u protivnom slijedi stečaj".

"Stečaj će biti samo ako to žele sudionici ovog Programa restrukturiranja odnosno Vlada, Uprava i strateški partner uz podršku lokalne politike". To je ucjena i to neće biti u interesu radnika. U svim tim planovima radnici neće sudjelovati i osuđujemo sve one koji takvu opciju predlažu" - poručila je Marina Cvitić dodajući kako raspolaže informacijom da su dosad osigurana sredstva za isplatu samo pola plaće za rujan radnicima Uljanika.

Istaknuvši da su se radnici Uljanika i građani Pule osam dana za redom, dok je trajao štrajk i prosvjed zbog neisplate plaće za srpanj izjasnili da žele opstanak Uljanika i brodogradnje, povjerenik SIKD-a Rajko Kutlača novinarima je rekao kako se problem Uljanika i 3. maja svodi na to želi li Vlada ili ne brodogradnju ili će se opredijeliti samo za turizam i za trgovinu.

"Rješenje problema ne može se naći na lokalnoj razini, jer ono traži ogromna sredstva koja lokalna sredina naprosto nema. Zabrinutost, nepovjerenje i nervoza radnika su na maksimalnoj granici te stoga tražimo sastanak s premijerom a ne s pomoćnicima ministra odnosno zahtijevamo sastanak s vrhom da nam se jasno kaže hoće se ili neće opstanak brodogradnje u Hrvatskoj" - zaključio je Kutlača i istaknuo kako sindikati i radnici nisu krivi za nastalu situaciju u Uljaniku i stoga neće niti preuzeti krivicu.