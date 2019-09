Kanadski premijer optužen za rasizam: 'Žalim što sam učinio'

Kanadski premijer Justin Trudeau ispričao se u srijedu zbog 'crnog lica', odnosno šminkanja lica tamnom šminkom 2001. godine nakon što se slika pojavila u magazinu Time manje od pet tjedana prije izbora.

Can you find the Prime Minister of Canada Justin Trudeau in this picture? .Here is a Hint its the Man..#JustinTrudeau #SayitsaintTrudeau #WednesdayWisdom pic.twitter.com/8xih2GLlgK