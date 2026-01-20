Kanadski premijer se protivi carinama, pozvao na dijalog: 'Grenland pripada Danskoj...'

Kanadski premijer Mark Carney ‌rekao je u utorak da se snažno protivi carinama koje nameću Sjedinjene Države kako bi promicale cilj predsjednika Donalda Trumpa da zauzme Grenland.

Trump je u subotu najavio carine na uvoz iz europskih zemalja koje su se usprotivile njegovoj želji da Sjedinjene Države zauzmu Grenland, autonomni teritorij Kraljevine Danske.

"Kanada se snažno protivi carinama zbog Grenlanda i poziva na fokusirane razgovore kako bismo postigli zajedničke ciljeve sigurnosti i prosperiteta na Arktiku", rekao je Carney na godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma u švicarskom Davosu.

Carney je izrazio svoju potporu suverenitetu Danske nad Grenlandom i ponovio želju Kanade za sklapanjem novih saveza sa zemljama istomišljenicima dok pokušava balansirati u odnosima s ​Trumpovom administracijom u Washingtonu.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social ⁠podijelio sliku koju je generirala umjetna inteligencija, a koja prikazuje Kanadu i Grenland kao dijelove Sjedinjenih Država.

"Ako velike sile odustanu čak i od privida poštivanja pravila i vrijednosti te se bez zapreka posvete ostvarivanju vlastite moći i interesa, takav pristup više neće donositi rezultate", rekao je, ne spominjući eksplicitno ni Trumpa ni SAD.