Obavijesti

News

Komentari 0
PREKRETNICA U ODNOSU

Kanadski premijer zadovoljan nakon razgovora s Jinpingom: 'Krećemo rješavati probleme'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Kanadski premijer zadovoljan nakon razgovora s Jinpingom: 'Krećemo rješavati probleme'
Foto: Adrian Wyld/PRESS ASSOCIATION

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da njegovi razgovori s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom predstavljaju 'prekretnicu' u zategnutim odnosima između Kine i Kanade koji traju već nekoliko godina

Razgovori u petak između kineskog predsjednika i kanadskog premijera, na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) u južnokorejskom gradu Gyeongjuu, bili su prvi između čelnika dviju zemalja od 2017. 

- Sada smo deblokirali put za rješavanje trenutnih problema - rekao je Carney novinarima u Gyeongjuu, objašnjavajući da sada ima "izravnu liniju" s Pekingom. "Naša opća rasprava bila je konstruktivna", rekao je, dodajući da je pokrenuo pitanje "stranog uplitanja" u Kanadi koje se pripisuje Pekingu.

Carney je precizirao da je prihvatio poziv Xi Jinpinga da posjeti Kinu "početkom sljedeće godine".

- Zamolio sam naše ministre i dužnosnike da surađuju kako bi pronašli rješenja za trenutne izazove i identificirali područja za suradnju i rast - rekao je. 

Odnosi između Pekinga i Ottawe zahladili su 2018. nakon uhićenja direktora kineske tehnološke tvrtke Huawei u Kanadi i pritvaranja dvojice Kanađana koje je poduzeo Peking zbog optužbi za špijunažu.

GODIŠNJE OKUPLJANJE Xi se sastaje s kanadskim i japanskim čelnicima nakon Trumpovog trgovinskog primirja
Xi se sastaje s kanadskim i japanskim čelnicima nakon Trumpovog trgovinskog primirja

U srpnju je Mark Carney najavio carinu od 25 posto na uvoz nekoliko kategorija čelika iz Kine. Sljedećeg mjeseca Peking je najavio da će početi uvoditi privremenu carinu od 75,8 posto na uvoz kanadske uljane repice, uljarice koja se koristi za hranu i biogoriva.

No Kanada sada možda traži bliže veze s Pekingom kako bi se suprotstavila američkoj carinskoj ofenzivi koja prijeti njezinom gospodarstvu, navodi AFP.  

Carney se ispričao Trumpu  

THE CANADIAN PRESS 2025-10-29
Foto: Adrian Wyld

Kanadski premijer izjavio je u subotu da se ispričao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog političke reklame protiv carina navodeći da je rekao premijeru Ontarija Dougu Fordu da je ne objavljuje, prenosi Reuters.

Carney je, razgovarajući s novinarima nakon sudjelovanja na azijsko-pacifičkom summitu u Južnoj Koreji, rekao da se privatno ispričao Trumpu na večeri koju je u srijedu organizirao južnokorejski predsjednik.

- Ispričao sam se predsjedniku - rekao je Carney, potvrđujući Trumpove komentare iz petka.

NALJUTIO SE Kanada obustavila reklamu s Reaganom zbog koje je Trump prekinuo trgovinske pregovore
Kanada obustavila reklamu s Reaganom zbog koje je Trump prekinuo trgovinske pregovore

Carney je također potvrdio da je pregledao reklamu s Fordom prije emitiranja, ali je rekao da se protivio njezinom korištenju.

- Rekao sam Fordu da ne želim nastaviti s reklamom - rekao je.

Reklama, koju je naručio Ford, otvoreni konzervativni političar koji se ponekad uspoređuje s Trumpom, koristi isječak republikanske ikone i bivšeg predsjednika Ronalda Reagana koji kaže da carine uzrokuju trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.

SUSRET U JUŽNOJ KOREJI Donald Trump tvrdi: Imao sam vrlo lijep razgovor s kanadskim premijerom Markom Carneyjem
Donald Trump tvrdi: Imao sam vrlo lijep razgovor s kanadskim premijerom Markom Carneyjem

Kao odgovor, Trump je najavio da povećava carine na robu iz Kanade, a Washington je također zaustavio trgovinske pregovore s Kanadom.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice
Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila
UŽAS NA PODRUČJU RIJEKE

Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila

Riječka nadbiskupija naglasila je da nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom „Omnia Deo“ niti dodatna saznanja o tijeku kaznenih postupaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025