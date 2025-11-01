Kanadski premijer zadovoljan nakon razgovora s Jinpingom: 'Krećemo rješavati probleme'

Razgovori u petak između kineskog predsjednika i kanadskog premijera, na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) u južnokorejskom gradu Gyeongjuu, bili su prvi između čelnika dviju zemalja od 2017.

- Sada smo deblokirali put za rješavanje trenutnih problema - rekao je Carney novinarima u Gyeongjuu, objašnjavajući da sada ima "izravnu liniju" s Pekingom. "Naša opća rasprava bila je konstruktivna", rekao je, dodajući da je pokrenuo pitanje "stranog uplitanja" u Kanadi koje se pripisuje Pekingu.

Carney je precizirao da je prihvatio poziv Xi Jinpinga da posjeti Kinu "početkom sljedeće godine".

- Zamolio sam naše ministre i dužnosnike da surađuju kako bi pronašli rješenja za trenutne izazove i identificirali područja za suradnju i rast - rekao je.

Odnosi između Pekinga i Ottawe zahladili su 2018. nakon uhićenja direktora kineske tehnološke tvrtke Huawei u Kanadi i pritvaranja dvojice Kanađana koje je poduzeo Peking zbog optužbi za špijunažu.

U srpnju je Mark Carney najavio carinu od 25 posto na uvoz nekoliko kategorija čelika iz Kine. Sljedećeg mjeseca Peking je najavio da će početi uvoditi privremenu carinu od 75,8 posto na uvoz kanadske uljane repice, uljarice koja se koristi za hranu i biogoriva.

No Kanada sada možda traži bliže veze s Pekingom kako bi se suprotstavila američkoj carinskoj ofenzivi koja prijeti njezinom gospodarstvu, navodi AFP.

Carney se ispričao Trumpu

Foto: Adrian Wyld

Kanadski premijer izjavio je u subotu da se ispričao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog političke reklame protiv carina navodeći da je rekao premijeru Ontarija Dougu Fordu da je ne objavljuje, prenosi Reuters.

Carney je, razgovarajući s novinarima nakon sudjelovanja na azijsko-pacifičkom summitu u Južnoj Koreji, rekao da se privatno ispričao Trumpu na večeri koju je u srijedu organizirao južnokorejski predsjednik.

- Ispričao sam se predsjedniku - rekao je Carney, potvrđujući Trumpove komentare iz petka.

Carney je također potvrdio da je pregledao reklamu s Fordom prije emitiranja, ali je rekao da se protivio njezinom korištenju.

- Rekao sam Fordu da ne želim nastaviti s reklamom - rekao je.

Reklama, koju je naručio Ford, otvoreni konzervativni političar koji se ponekad uspoređuje s Trumpom, koristi isječak republikanske ikone i bivšeg predsjednika Ronalda Reagana koji kaže da carine uzrokuju trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.

Kao odgovor, Trump je najavio da povećava carine na robu iz Kanade, a Washington je također zaustavio trgovinske pregovore s Kanadom.