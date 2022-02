Damir Vanđelić, bivši šef Fonda za obnovu i bivši član Nadzornog odbora Ine, je u utorak na Facebooku odgovorio političarima koji su mu poručili da je trebao podnijeti ostavku na dužnost šefa NO Ine ako nisam bio zadovoljan.

Njegovu poruku objavljujemo u cijelosti.

Nakon što sam postavio legitimna pitanja o tome zašto se podizala vrijednost Ine, a istodobno se navodno radilo na otkupu te kompanije pa to nije logično, pojedini političari su odgovorili da sam trebao podnijeti ostavku na dužnost šefa NO Ine ako nisam bio zadovoljan.

To bi bilo legitimno pitanje da sam ja govorio o odlukama uprave Ine čiji rad moram nadzirati, a ne o potezima Vlade.



Bila mi je čast i obveza obnašati tu dužnost te bih je prihvatio bez obzira na visinu naknade.

Za kraj, rekli su da moram dokazati svoje optužbe, pa podsjećam - Vlada proteklih godina uredbom odlučuje ne naplatiti stotine milijuna kuna Ini čime povećava vrijednost onoga što navodno želi kupiti te smanjuje prihode državnog proračuna, a uvećava vrijednost onoga što kupuje, mijenjan je način naplate poreza, Ini je dodijeljeno milijardu kuna iz Fonda za oporavak i otpornost za investiciju u bioetanolsko postrojenje…

Istovremeno dok raznim odlukama diže vrijednost Ini, Vlada ne koristi druge bitne elemente za pregovore oko otkupa, pa tako, primjerice Janaf, iako tehnički spreman, gotovo deset godina ne dobiva uporabnu dozvolu za tok nafte Sisak-Rijeka i nafta ide većinom u Mađarsku, mijenja se Zakon o energiji umjesto da se ojača obveze oko sanacije zemljišta nakon prestanka rada energetskog objekta Rafinerije Sisak, čudno prestaje kazneni progon vezano uz prijavu HANFA-e oko nelegalnog trgovanja dionicama, ne traži se od DORHA da pokrene ništetnost ugovora nakon pravomoćne presude Sanaderu, mijenja se Zakon o privatizaciji Ine….