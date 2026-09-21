Kaos na aerodromima u SAD-u: Otkazuju brojne letove, netko je prerezao važan optički kabel

U ponedjeljak poslijepodne izdane su zabrane kretanja zrakoplova na tlu za glavne američke zračne luke u New Yorku, Philadelphiji, New Jerseyju i Bostonu, što je poremetilo desetke letova. Američki dužnosnici navode da je problem povezan s komunikacijskim frekvencijama u sustavu kontrole zračnog prometa sa sjedištem u Philadelphiji, koji usmjerava zrakoplove tijekom polijetanja i slijetanja, piše BBC.

Međunarodna zračna luka John F. Kennedy (JFK) u New Yorku i međunarodna zračna luka Logan u Bostonu pozvale su putnike da prije dolaska u zračnu luku provjere status svog leta kod zrakoplovne kompanije. Američki dužnosnici za zračni promet kažu da je problem povezan s kvarom na električnom krugu, nakon čega je otkriveno oštećenje rezervnog optičkog voda koji su tijekom građevinskih radova u New Jerseyju presjekli radnici. Administrator Federalne uprave za zrakoplovstvo (FAA) Bryan Bedford rekao je da bi popravak rezervnog kabela mogao trajati oko 13 sati.

Dodao je da je oštećeni optički vod bio dug oko 183 metra te da je nenamjerno oštećen tijekom građevinskih radova. Kako bi se problem riješio, potrebno je privremeno isključiti određene dijelove sustava i osigurati sigurnost zračnog prostora prije ponovnog uspostavljanja normalnog prometa. Bedford je procijenio da je dosad oko 90 letova preusmjereno u druge regije, no rekao je da još nema podatak o ukupnom broju otkazanih letova.

Američki ministar prometa Sean Duffy rekao je da takvi problemi „nisu novi za nas“ te pozvao Kongres da osigura dodatna sredstva za modernizaciju sustava kontrole zračnog prometa. Poremećaj zračnog prometa dogodio se istoga dana kada je objavljeno novo izvješće američkog Ureda za odgovornost vlade (GAO), koje upozorava na ranjivosti u komunikacijskim sustavima američkog zračnog prometa. GAO navodi da su sustavi Federalne uprave za zrakoplovstvo (FAA) ranjivi na različite kibernetičke prijetnje, uključujući smetnje u radijskom spektru, lažiranje signala i ometanje komunikacije između zrakoplova i zemaljske kontrole. U izvješću se također navodi da FAA nije u dovoljnoj mjeri odgovorila na identificirane prijetnje. Kao neke od problema GAO ističe nedostatak softvera za praćenje i otkrivanje prijetnji u stvarnom vremenu te nedovršene procjene rizika.

Međutim, FAA nije objavila da je kibernetički napad uzrok aktualnog poremećaja. Američki mediji zasad izvještavaju o problemima s komunikacijskim frekvencijama u sustavu kontrole zračnog prometa u Philadelphiji. Zračna luka JFK objavila je na društvenoj mreži X da zbog „kvara opreme FAA-e“ trenutačno dolazi do kašnjenja dolazaka i odlazaka te putnicima preporučila da se za informacije o statusu leta obrate svojoj zrakoplovnoj kompaniji. Zračna luka Boston Logan objavila je da su poremećaji posljedica „problema s opremom kontrole zračnog prometa diljem sjeveroistoka“.

- Letovi su otkazani diljem zemlje, uključujući i ovdje u Boston Loganu, objavila je zračna luka te pozvala putnike da prije dolaska provjere status svog leta.

Deseci letova prekinuti su ili preusmjereni na zračnim lukama diljem sjeveroistoka SAD-a zbog telekomunikacijskih problema koji utječu na kontrolu zračnog prometa, prema podacima FAA-e. U ponedjeljak poslijepodne uvedene su zabrane kretanja zrakoplova na tlu u glavnim zračnim lukama u New Yorku, Philadelphiji, New Jerseyju i Bostonu. Problem je povezan sa sustavom kontrole prilaza terminalnim radarom (TRACON) u Philadelphiji, koji se koristi za navođenje zrakoplova tijekom polijetanja i slijetanja. Još nije jasno koliko će dugo trajati poremećaj ni koliko će ukupno letova i zračnih luka biti pogođeno.