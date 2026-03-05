Kaos na cestama: Kolone na A1 i zagrebačkoj obilaznici...

Smanjena je vidljivost zbog magle na cestama u unutrašnjosti te mjestimice i u primorju, a prometne nesreće i radovi usporavaju promet, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Zastoji i kolone povremeno su na cestama gdje su u tijeku radovi, osobito na zagrebačkoj obilaznici (A3), Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na brzoj cesti DC1 Solin-Klis

Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, promet je privremeno prekinut, kolona je oko četiri kilometra.

Foto: HAK

Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Jakuševec i čvora Kosnica (na 30+000 km) u smjeru Lipovca, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h

Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Lipovljani (na 110+100 km) u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h

Foto: HAK

Na zagrebačkoj obilaznici ( A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec (na 31+900 km) u smjeru Bregane kolona je oko 3 km, a između čvorova Buzin i Kosnica u smjeru Lipovca kolona je oko 3 km.

Teretno vozilo u kvaru na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC2 u mjestu Korija vozi se jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju prometa.

HAK je najavio da će 5. i 6. ožujka od 21 do 4 sata zbog radova bit će zatvorena dionica između čvorova Orehovica i Čavle u oba smjera. Za vrijeme izvođenja radova vozit će se obilazno

U pomorskom prometu nema poteškoća.