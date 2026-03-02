Zagreb: Motociklist se svojim BMW-om zabio u ogradu i zaglavio, spasili ga vatrogasci

Zagrebački vatrogasci izvukli su u noći na ponedjeljak vozača (45) motocikla, koji je oko 2.35 sati imao prometnu nesreću u Lučkom.

Kako je objavila PU zagrebačka, on je vozio Ventilatorskom cestom prema sjeveroistoku. Kad je došao do kućnog broja 12, gdje se nalazi lijevi zavoj, nije prilagodio brzinu. Svojim BMW-om je sletio prvo na makadam pokraj ceste, a potom podletio pod zaštitnu ogradu.

Iako ga je ona spriječila da ne klizi dalje i zabije se u objekt, i muškarac i njegov motocikl ostali su zaglavljeni ispod ograde. Ubrzo su u pomoć stigli policija i tim Hitne. Pošto ga nisu mogli izvući, pozvali su i JVP Grada Zagreba. Razmaknuli su ogradu i spasili ga.

- U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb - navode iz policije.