Obavijesti

News

Komentari 3
PRIČEPLJEN

Zagreb: Motociklist se svojim BMW-om zabio u ogradu i zaglavio, spasili ga vatrogasci

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Motociklist se svojim BMW-om zabio u ogradu i zaglavio, spasili ga vatrogasci

Kako je pokazao očevid, za prometnu nesreću kriva je neprilagođena brzina. Teško ozlijeđeni vozač prevezen je u KBC Zagreb

Admiral

Zagrebački vatrogasci izvukli su u noći na ponedjeljak vozača (45) motocikla, koji je oko 2.35 sati imao prometnu nesreću u Lučkom.

Kako je objavila PU zagrebačka, on je vozio Ventilatorskom cestom prema sjeveroistoku. Kad je došao do kućnog broja 12, gdje se nalazi lijevi zavoj, nije prilagodio brzinu. Svojim BMW-om je sletio prvo na makadam pokraj ceste, a potom podletio pod zaštitnu ogradu. 

KOMADI PLASTIKE PO CESTI FOTO Kaos kod Avenue Malla: Sudarila se dva automobila, dvoje ljudi prevezeno u bolnicu
FOTO Kaos kod Avenue Malla: Sudarila se dva automobila, dvoje ljudi prevezeno u bolnicu

Iako ga je ona spriječila da ne klizi dalje i zabije se u objekt, i muškarac i njegov motocikl ostali su zaglavljeni ispod ograde. Ubrzo su u pomoć stigli policija i tim Hitne. Pošto ga nisu mogli izvući, pozvali su i JVP Grada Zagreba. Razmaknuli su ogradu i spasili ga.

- U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb - navode iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Trump je otkrio ciljeve rata pa najavio novi, još jači napad!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump je otkrio ciljeve rata pa najavio novi, još jači napad!

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!
'CRNI SCENARIJI'

BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!

Rat prijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, barel već skočio više od 8 posto, analitičari upozoravaju na najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026