Kaos na izborima u Hondurasu: Trumpov favorit gubi, prebrojavanje glasova stalo!

Honduraški centristički predsjednički kandidat Salvador Nasralla zadržao je malu prednost pred konzervativcem Nasryjem Asfurom kojeg podržava Trump u srijedu, kada je tehnički problem odgodio četvrti dan prebrojavanja glasova.

Nakon 80,29 posto prebrojanih glasova, Nasralla iz Liberalne stranke osvojio je 40,23 posto, manje od 14.000 glasova ispred Asfure iz Nacionalne stranke, koji je imao 39,69 posto. Rixi Moncada iz vladajuće ljevičarske stranke LIBRE bio je znatno iza na trećem mjestu s 19,01 posto.

Ispadi sustava pratili su izbore u osiromašenoj srednjoameričkoj državi koji su bili žestoko osporavani otkako su održani u nedjelju, a američki predsjednik Donald Trump, koji je snažno podupirao Asfuru, naveo je izbornu prijevaru, bez pružanja dokaza.

Kašnjenje u ažuriranju zbroja glasova u srijedu bilo je drugo takvo zaustavljanje, a članovi izbornog vijeća za prekide okrivljuju tvrtku koja stoji iza prebrojavanja glasova.

O izboru predsjednika Hondurasa odlučuje se u jednom krugu, a pobjeđuje kandidat s najviše glasova, čak i ako je razlika mala ili nema apsolutnu većinu.

Do prekida brojanja u srijedu došlo je zbog održavanja sustava koje je obavljeno bez odgovarajuće obavijesti, izjavila je dužnosnica izbornog vijeća Cossette Lopez-Osorio na X-u, dodajući da to smatra "neoprostivim".

Nasralla je ostao samouvjeren unatoč problemima, napisavši na X: "U svakom slučaju ćemo pobijediti."

Promatrači izbora iz Europske unije i Organizacije američkih država, kao i izborna tijela Hondurasa pozvali su na mir i strpljenje dok se broje konačni glasovi.

Rani preliminarni rezultati objavljeni u ponedjeljak izvorno su pokazali da Asfura ima malu prednost od oko 500 glasova. Organizatori izbora proglasili su tehničke poteškoće i rekli da će se glasovi morati brojati ručno, a kada je broj ažuriran u utorak, Nasralla je prešao u tijesnu prednost.

Izborno tijelo je kasnije priopćilo da problem s početnim brzim prebrojavanjem nije uspio obraditi 20 posto glasova.

Mark Weisbrot, suvoditelj Centra za ekonomska i politička istraživanja, think tanka sa sjedištem u Washingtonu koji promiče demokraciju, rekao je da su Trumpovi komentari i optužbe protiv Asfurinih suparnika nesumnjivo imali utjecaja.

Trumpova prijetnja prekidom financiranja ako Asfura ne pobijedi "smatrala bi se vjerojatnom da će uzrokovati ekonomsku štetu Hondurasu i njegovom narodu", rekao je.

U ponedjeljak navečer, Trump je na svom profilu na Truth Socialu rekao da Honduras "pokušava promijeniti rezultate svojih predsjedničkih izbora".

"Ako to učine, bit će pakao! Narod Hondurasa glasovao je u ogromnom broju 30. studenog." Predsjedniku Xiomaru Castru iz stranke LIBRE zabranjeno je da se ponovno kandidira jer ustav Hondurasa ograničava predsjednika na samo jedan četverogodišnji mandat.