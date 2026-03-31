KAOS NA PRUGAMA Zatvara se jedno od prometnijih čvorišta

Zbog opsežnih radova na modernizaciji željezničke pruge između Dugog Sela i mađarske granice, od 7. do 20. travnja potpuno se zatvara kolodvor Dugo Selo, kao i dionice prema Sesvetama, Vrbovcu i Ivanić-Gradu. Istodobno, dodatna ograničenja vrijedit će i na dionici od Križevaca do mađarske granice, gdje će promet svakodnevno biti obustavljen od 8 do 16 sati. Putnici se trebaju pripremiti na značajne promjene – dio vlakova bit će ukinut na pojedinim relacijama, dok će druge linije biti organizirane uz zamjenski autobusni prijevoz. Kašnjenja su, upozoravaju iz željezničkog sustava, neizbježna.

Autobusne linije prometovat će u oba smjera između Sesveta i Dugog Sela te dalje prema Vrbovcu, Križevcima, Koprivnici, Novom Drnju, Kloštru, Ivanić-Gradu i Novoselcu. Promjene će zahvatiti i linije koje povezuju Zagreb Glavni kolodvor s Bjelovarom, Novskom, Vinkovcima, Osijekom i Harmicom.

Gradsko-prigradski vlakovi vozit će samo do i iz Sesveta, dok će na relaciji Sesvete – Dugo Selo putnike prevoziti autobusi.

Detalji o izmijenjenom voznom redu i organizaciji prijevoza dostupni su na službenim stranicama prijevoznika te na obavijestima u kolodvorima i stajalištima.

Na konferenciji održanoj 31. ožujka u Dugom Selu, državni tajnik Žarko Tušek poručio je kako će trenutne poteškoće dugoročno donijeti koristi. Nakon završetka radova očekuje se kraće trajanje putovanja, veća pouzdanost i točnost vlakova, ali i povećanje broja linija. Najavio je i širi investicijski ciklus vrijedan šest milijardi eura do 2035. godine.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić naglasio je da se ovako zahtjevni zahvati ne mogu provoditi uz redovan promet. Radovi obuhvaćaju kompletnu obnovu pruge – od kolosijeka i skretnica do kontaktne mreže i perona, uz uvođenje novih signalno-sigurnosnih sustava. Nakon djelomičnog puštanja prometa, radovi će se nastaviti, a otežano odvijanje očekuje se i do kraja travnja zbog testiranja sustava.

Iz HŽ Putničkog prijevoza dodatno upozoravaju kako će posebna regulacija zahvatiti sve vlakove koji prolaze kroz Dugo Selo iz četiri smjera. Putnicima savjetuju da krenu ranije te napominju kako se kao alternativa mogu koristiti i autobusi te tramvaji ZET-a.

Radovi su dio dvaju velikih projekata: rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 kilometra) te na pravcu Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 kilometara). Ukupna vrijednost ulaganja premašuje pola milijarde eura.

Po završetku, pruga će biti dvokolosiječna i elektrificirana, a vlakovi će moći voziti brzinom do 160 kilometara na sat. Završetak radova planiran je u drugoj polovini 2026. godine.

Kolodvor Dugo Selo inače je jedno od ključnih željezničkih čvorišta u Hrvatskoj. Njime svakodnevno prođe oko 140 putničkih vlakova s približno 20 tisuća putnika, a važan je i za teretni promet koji povezuje riječku luku s Mađarskom i ostatkom Europe.