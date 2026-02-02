Kaos na zagrebačkoj obilaznici zbog prometne! 'Nikad nije bila ovakva gužva, strašno je danas'

Velika kolona je na zagrebačkoj obilaznici iz Velike Gorice prema Zagrebu, nikad nije ovako. Vidimo da je bila nesreća, ali ne izgleda strašno, priča nam čitateljica koja se zatekla u koloni nastaloj zbog prometne nesreće na A11 između Jakuševca i Velike Gorice.

Foto: Čitatelj 24sata

- Kolona vozila (zbog prometne nesreće) na autocesti A11 između čvorova Jakuševec i Velika Gorica sjever u smjeru Zagreba duga je oko 2 km, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) na 28. km između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h - priopćio je HAK.

Foto: Čitatelj 24sata

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca i na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba.