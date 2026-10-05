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OPORBA TVRDI

Kaos pred izbore u Srbiji: Više od 20.000 Srba iz dijaspore moglo bi ostati bez prava glasa

Piše HINA,
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Kaos pred izbore u Srbiji: Više od 20.000 Srba iz dijaspore moglo bi ostati bez prava glasa
Foto: Antonio Ahel
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Odluka izbornog povjerenstva o broju biračkih mjesta u inozemstvu izazvala je zabrinutost među oporbom, koja upozorava da bi više od 20.000 građana moglo ostati bez prava glasa na predstojećim izborima.

Interes Srba u dijaspori za parlamentarne izbore 25. listopada višestruko je veći nego za ranije izbore, no oporba upozorava da će zbog odluke izbornog povjerenstva o broju biračkih mjesta u inozemstvu bez mogućnosti da glasa ostati više od 20.000 građana. Povjerenstvo je u nedjelju navečer odredio 93 biračka mjesta u inozemstvu, a na prethodnim parlamentarnim izborima bilo ih je 81. No, oporba smatra da ih zbog velikog interesa za glasanje u dijaspori nije dovoljno.  

Oporbeni član  povjerenstva Vladimir Dragaš rekao je u ponedjeljak da bi, ako na snazi ostane ta odluka, više od 20.000 građana kojima je već odobreno glasanje izvan Srbije moglo ostat bez najdostupnijih birališta.

Prema dostupnim podacima, do subote u 15 sati bilo je odobreno oko 106.000 prijava za glasanje u inozemstvu, a prijedlogom ministarstva vanjskih poslova obuhvaćeno je nešto više od 80.000 birača, što znači da bi najmanje 20.000 ljudi bilo uskraćeno za ostvarivanje biračkog prava.

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I državni povjerenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević preporučio je povjerenstvu da se poduzmu sve nužne mjere kako bi državljani Srbije koji žive u inozemstvu ostvarili biračko pravo.

Tijekom proteklih 14 godina, koliko je na vlasti Srpska napredna stranka, dijaspora je glasala od 7 do 20 sati po lokalnom vremenu, a sada se za sve primjenjuje lokalno vrijeme vreme u Srbiji, što znači da će se u Australiji, Kini, Americi, Kanadi i Brazilu glasati noću. U New Yorku bi, primjerice, glasanje počelo u dva sata poslije ponoći.

Dragaš je ocijenio da i takva odluka predstavlja "jasan pokazatelj opstrukcije" glasanja državljana Srbije u inozemstvu.

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Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će se na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. listopada voditi tijesna utrka između Srpske napredne stranke, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i Studentske liste koja u dijaspori ima veliku potporu.

Studentska lista je, uz veliku potporu u javnosti, nastala nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi 1. studenog 2024. u padu nadstrešnice na tek renoviranom novosadskom željezničkom kolodvoru. 

Prosvjednici za novosadsku tragediju glavnim krivcem vide vlast, optužujući je za netransparentne i koruptivne poslove tijekom rekonstrukcije kolodvora. 

Ni dvije godine nakon te nesreće još nitko od odgovornih i osumnjičenih nije izveden pred sud.

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