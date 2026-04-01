Kaos u Beogradu: Policija ušla u Rektorat, studenti na ulicama

Rektor Beogradskog sveučilišta Vlada Đokić rekao je u utorak navečer prosvjednicima u središtu Beograda da cjelodnevna istraga policije koja je od prijepodneva u zgradi rektorata pokazuje "svakom profesoru, svakom studentu, svakom građaninu, šta se dešava onima koji ne šute". Srbijanska policija u utorak je ušla u Rektorat beogradskog sveučilišta gdje, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva, provodi nastavak istrage o nedavnoj smrti studentice Filozofskog fakulteta, što akademska javnost vidi kao nastavak represije vlasti prema sveučilištu nakon prošlogodišnjih studentskih blokada i masovnih prosvjeda.

Dvadesetpetogodišnja studentica nađena je mrtva na platou ispred Filozofskog fakulteta u noći 26. ožujka, a njezina smrt pod još nerazjašnjenim okolnostima pokrenula je izvide i istragu na tom fakultetu, uz saslušanja dekana, djelatnika fakulteta i zaštitara zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo "nesavjesnog rada u službi". Policija je uzela i izjave od studenata koji su se te večeri zatekli u zgradi fakulteta.

U povodu današnje akcije policije studenti su večeras pozvali na prosvjed ispred Rektorata i Filozofskog fakulteta na kojem je, uz povremeno naguravanje s prosvjednicima, policija nekoliko puta upotrijebila palice. Ozlijeđene su najmanje dvije osobe, a prema snimkama sa društvenih mreža, privedena je najmanje jedna osoba.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je, u telefonskom uključenju za provladinu kabelsku televiziju Informer, rekao da je na prosvjedu "viđeno čisto nasilje", ocijenivši da je na prosvjedu "u piku bilo najviše 3.900 ljudi".

Govor rektora Đokića nazvao je "napisanim" i "političkim", ustvrdivši da obrazovanje u Srbiji danas uništavaju "najnesposobniji ljudi u zemlji".

Šef Delegacije Europske unije u Srbiji Andreas von Beckerat poručio je ranije u utorak da bi se sve strane trebale suzdržati od politizacije i instrumentalizacije smrti studentice Filozofskog fakulteta u Beogradu, a medije pozvao da pokažu poštovanje u slučaju te tragedije.