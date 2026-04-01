SMRT STUDENTICE

Kaos u Beogradu: Policija ušla u Rektorat, studenti na ulicama

Piše HINA,
Foto: Milos Tesic

Istraga smrti studentice izazvala prosvjede i sukobe s policijom, dok vlast govori o nasilju, a akademska zajednica upozorava na pritiske i represiju.

Rektor Beogradskog sveučilišta Vlada Đokić rekao je u utorak navečer prosvjednicima u središtu Beograda da cjelodnevna istraga policije koja je od prijepodneva u zgradi rektorata pokazuje "svakom profesoru, svakom studentu, svakom građaninu, šta se dešava onima koji ne šute". Srbijanska policija u utorak je ušla u Rektorat beogradskog sveučilišta gdje, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva, provodi nastavak istrage o nedavnoj smrti studentice Filozofskog fakulteta, što akademska javnost vidi kao nastavak represije vlasti prema sveučilištu nakon prošlogodišnjih studentskih blokada i masovnih prosvjeda.

Drama na sveučilištu: Policija ušla u Rektorat, traje istraga sumnjive smrti studentice...

Dvadesetpetogodišnja studentica nađena je mrtva na platou ispred Filozofskog fakulteta u noći 26. ožujka, a njezina smrt pod još nerazjašnjenim okolnostima pokrenula je izvide i istragu na tom fakultetu, uz saslušanja dekana, djelatnika fakulteta i zaštitara zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo "nesavjesnog rada u službi". Policija je uzela i izjave od studenata koji su se te večeri zatekli u zgradi fakulteta.

U povodu današnje akcije policije studenti su večeras pozvali na prosvjed ispred Rektorata i Filozofskog fakulteta na kojem je, uz povremeno naguravanje s prosvjednicima, policija nekoliko puta upotrijebila palice. Ozlijeđene su najmanje dvije osobe, a prema snimkama sa društvenih mreža, privedena je najmanje jedna osoba.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je, u telefonskom uključenju za provladinu kabelsku televiziju Informer, rekao da je na prosvjedu "viđeno čisto nasilje", ocijenivši da je na prosvjedu "u piku bilo najviše 3.900 ljudi". 

Božinović odgovorio Srbiji: 'Možete misliti koliko nas zanimaju izbori u Sevojnu...'

Govor rektora Đokića nazvao je "napisanim" i "političkim", ustvrdivši da obrazovanje u Srbiji danas uništavaju "najnesposobniji ljudi u zemlji". 

Šef Delegacije Europske unije u Srbiji Andreas von Beckerat poručio je ranije u utorak da bi se sve strane trebale suzdržati od politizacije i instrumentalizacije smrti studentice Filozofskog fakulteta u Beogradu, a medije pozvao da pokažu poštovanje u slučaju te tragedije.  

