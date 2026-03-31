Drama na sveučilištu: Policija ušla u Rektorat, traje istraga sumnjive smrti studentice...

Srbijanska policija u utorak je ušla u Rektorat beogradskog sveučilišta gdje, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva, provodi nastavak istrage o nedavnoj smrti studentice Filozofskog fakulteta, što akademska javnost vidi kao nastavak represije vlasti prema sveučilištu nakon prošlogodišnjih studentskih blokada i masovnih prosvjeda. Dvadesetpetogodišnja studentica nađena je mrtva na platou ispred Filozofskog fakulteta u noći 26. ožujka, a njezina smrt pod još nerazjašnjenim okolnostima pokrenula je izvide i istragu na tom fakultetu, uz saslušanja dekana, djelatnika fakulteta i zaštitara zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo "nesavjestan rad u službi". Policija je uzela i izjave od studenata koji su se te večeri zatekli u zgradi fakulteta.

Današnji dolazak policije u Rektorat pratile su kamere kabelska provladine televizije Informer, neskriveno bliske srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću i vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, a u programu Informera ubrzo su emitirane snimke mobitelom snimljene u uredu rektora Vladana Đokića.

U okviru sveobuhvatne istrage smrti 25-godišnje studentice, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, danas je, prema priopćenju VJT-a, dat nalog Upravi kriminalističke policije (UKP) da uđe u Rektorat Sveučilišta u Beogradu i "oduzme servere i druge uređaje i opremu na kojoj se čuvaju snimke nadzornih kamera u toj zgradi, napose snimci kamera ulaznih vrata u Rektorat i vrata na koja se iz njega ulazi na Filozofski fakultet".

Nalog UKP-u tužiteljstvo objašnjava prikupljanjem "potrebnih obavijesti zbog činjenica i okolnosti utvrđenih u dosadašnjem tijeku predistražnog postupka" u povodu smrti studentice Filozofskog fakulteta, kada je, kako se navodi, poslije zapaljenja pirotehničkih sredstava na petom katu, "25-godišnja djevojka skočila kroz prozor na plato ispred tog fakulteta i izgubila život".

Tužilaštvo je navelo da bi, iz do sada prikupljenih obavijesti od ispitanih osoba, snimke mogle biti dokaz u utvrđivanju činjenica da li je djevojka tog dana ušla na Filozofski fakultet kroz Rektorat, da li je ušla sama, da li je nešto nosila, te ukazuje da "na Filozofskom fakultetu postoji više neosiguranih i nekontroliranih ulaza, od kojih je, kako se vjeruje, jedan iz Rektorata".

Policiji je naloženo i da privremeno oduzme "i sve druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku", te da "poduzme i sve druge neophodne radnje radi pribavljanja dokaza" zbog sumnje da postoje propusti dekana i drugih zaposlenika u svezi sa sigurnošću studenata i djelatnika fakulteta".

Profesor Filozofskog fakulteta Ognjen Radonjić rekao je, u povodu ulaska pripadnika UKP-a u Rektorat, da ne zna "kakve veze imaju korupcija i kriminal s tragičnom smrću studentice" tog fakulteta.

On je ocijenio da je riječ o ugrožavanju autonomije sveučilišta, te da je to "sredstvo da se trivijalizira sveučilište" i "prepreka koju treba ukloniti da bi se nastavila bezobzirna pljačka ovog društva".

"Tiranije kada dosegnu svoj zenit, one postaju sve surovije. Ova je prešla svoj zenit i pretvara se u karikaturnu verziju”, rekao je Radonjić za N1.

Novosadska akademska mreža Slobodan univerzitet ocijenila je današnji upad policije na Rektorat kao "nastavak pritisaka na akademsku zajednicu, posebno u kontekstu sve češćih pokušaja da se naruši autonomija sveučilišta".

"Nakon već viđenih scena policijske brutalnost i prisustva u kampusima, ovo dodatno produbljuje atmosferu straha i nesigurnosti", navela je mreža na Instagramu.

Šef Delegacije Europske unije u Srbiji Andreas fon Beckerath poručio je danas da bi se sve strane trebale suzdržati od politizacije i instrumentalizacije smrti studentice Filozofskog fakulteta u Beogradu, a medije pozvao da pokažu poštivanje u slučaju te tragedije.