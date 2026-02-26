Obavijesti

News

TEŠKA UPALA PLUĆA

Dačić na respiratoru, doktor koji ga liječi: 'Stanje je jako teško...'

Piše Antonela Šaponja,
Dačić na respiratoru, doktor koji ga liječi: 'Stanje je jako teško...'
Ivica Dačić u teškom zdravstvenom stanju | Foto: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić hitno je hospitaliziran zbog teške obostrane upale pluća. Posljednjih dana mu se naglo i iznenada pogoršalo zdravstveno stanje. Od ranije boluje od dijabetesa

Ivica Dačić i dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspjeli smo stabilizirati njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo što. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila jučer, rekao je za Kurir pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić hitno je hospitaliziran zbog teške obostrane upale pluća. Posljednjih dana mu se naglo i iznenada pogoršalo zdravstveno stanje. Od ranije boluje od dijabetesa. Nalazi se na poluintenzivnoj njezi u Kliničkom centru Srbije.

Dačića je u bolnicu, navodno, nagovorio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kada je vidio da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću. Vučić ga je posjetio i sinoć i jutros. 

- Liječnici kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sada pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju - napisao je Vučić na svom Instagram profilu. Dodao je da je Dačićev oporavak u tijeku, no da je oprez i dalje nužan.

