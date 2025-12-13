Kaos u Dalmaciji zbog doktora iz Irana: Odbija pričati hrvatski, koristi Chat GPT, sestre prevode

Nesvakidašnji slučaj u Dalmaciji. Dokor, kako javljaju, ne govori hrvatski jezik.

"Sve intervencije prevodim. Čovjek nam je doveo sina na inhalaciju, radi u školi i shvatio je da doktor natuca jezik. Rekao mu je - možemo se sporazumjeti na engleskom, što nije očekivao. Onda je uključio Chat GPT da se ne osramoti totalno", govori za Net.hr izvor s hitne u Drnišu, ogorčen zbog kolege liječnika iz Irana koji im je došao ovoga mjeseca.

Preciznije, liječnik govori nešto hrvatskog, dovoljno da se sporazumije, no prema tvrdnjama sugovornika, u komunikaciji s pacijentima inzistira na engleskom jeziku. Što je nekad u dinamičnom okruženju hitne pomoći teško, pogotovo jer se radi o mjestima u kojima prevladava starije stanovništvo koje ne barata uvijek dobro stranim jezikom.

"Zamislite, odete u neko selo s jednim ili dva stanovnika od devedeset godina i vi njega idete ispitivati nešto na engleskom", kaže izvor za Net.hr.

Kako doznaju, riječ je o liječniku koji je u Hrvatskoj već desetak godina. Medicinu je završio u Splitu na engleskom. Radio je u Šibeniku otkud su ga zbog pritužbi prebacili u Primošten, a od početka prosinca prebačen je u Drniš.

"Ne može reći nitko da nije imao vremena naučiti hrvatski. U međuvremenu se oženio za doktoricu Hrvaticu koja radi u Šibensko-kninskom zavodu. On je radio u Šibeniku gdje su sestre radile posao umjesto njega jer on odbija pričati hrvatski. Ljudi su se počeli buniti pa je prebačen u Primoštenu", govori nam izvor koji je želio ostati anoniman, napominjući da se požalio nadređenima zbog ove situacije.

Znalo se dogoditi, dodaje, da liječnik radi u smjeni sa sestrom i vozačem koji ne govore engleski. "To je bio show program. On priča engleski, a ovo dvoje hrvatski. Odjedanput, budući da je i ljudima u Primoštenu prekipjelo, završio je na hitnoj u Drnišu", govori izvor.

Dodaje da nema problema s doktorom kao osobom, ali ima problem s time da uz svoj posao još radi kao prevoditelj i preuzima neke zadaće liječnika: "Mene samo zanima ima li diplomu i položen hrvatski jezik. Otvoreno sam rekao da neću raditi poslove doktora", nastavlja. "Simultani prevoditelj biti neću, ako se ne daj Bože nešto dogodi da se krivica na mene svali. Nisam plaćeni doktor, nego je on", ističe. Iako kaže da nije problem pomoći, smatra da negdje treba povući granicu.

Tvrdi da isti liječnik ne nosi službenu motorolu, kao i da je više puta zakasnio na posao u nepuna dva tjedna otkako ovdje radi.

Iste su probleme sa spomenutim doktorom imali i djelatnici u Šibeniku, gdje su također morali prevoditi umjesto doktora i raditi dio njegova posla.

To je potvrdila jedna šibenska medicinska sestra koja je imala prilike raditi s ovim liječnikom, ali kaže, nije on jedini. Bilo je više takvih situacija s kolegama strancima od kojih neki, da stvar bude gora, nisu znali ni engleski.

Slijedom ovih tvrdnji, telefonski su kontaktirali ravnatelja Šibensko-kninskog zavoda za hitnu medicinu Tomislava Jukića, koji tvrdi da prozvani liječnik ima certifikat o znanju hrvatskog jezika te da do njega nisu stigle navodne pritužbe pacijenata, a ni djelatnika na njegov rad i jezičnu barijeru. Kazao nam je da je riječ o pritužbi samo jedne djelatnice.

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je u slučaju liječnika iz Irana zatražilo očitovanje od Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije koji je nadležan za pružanje kvalitetne i pravovremene zdravstvene skrbi na svom području.

"Prema zaprimljenom očitovanju, liječnik iz navoda posjeduje Odobrenje za rad Hrvatske liječničke komore, te ispunjava uvjete za obavljanje liječničke djelatnosti, a u koje spada i poznavanje hrvatskog jezika. Također, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije obavijestio je Ministarstvo zdravstva kako nije zaprimio pritužbe pacijenata i djelatnika na spomenutog liječnika", kazali su iz Ministarstva.