TIHI PROSVJED

Kaos u Kongresu! Demokrati eksplodirali: Omar urlala Trumpu 'Ubili ste Amerikance!'

Kaos u Kongresu! Demokrati eksplodirali: Omar urlala Trumpu 'Ubili ste Amerikance!'
Plan o tihom prosvjedu raspao se čim je predsjednik krenuo na imigrante, a dvoranom su odjekivale optužbe i uvrede

Admiral

U američkom Zastupničkom domu u utorak navečer zavladala je napeta atmosfera tijekom obraćanja o stanju nacije koje je održao predsjednik Donald Trump. Demokrati su, prema unaprijed dogovorenoj strategiji, trebali ostati suzdržani i bez reakcija. No taj plan nije dugo izdržao.

Prema pisanju CNN-a, sve se prelomilo u trenutku kada je predsjednik otvorio pitanje imigracije. Tada su zastupnice Ilhan Omar i Rashida Tlaib počele glasno negodovati i dovikivati iz klupa.

Vika i optužbe usred govora

Omar i Tlaib reagirale su na Trumpove tvrdnje o somalijskoj zajednici u Minnesoti, koju je opisao kao 'piratsku'. Istodobno su ga prozvale zbog njegove restriktivne imigracijske politike, tvrdeći da je ona dovela do smrti američkih građana.

Situacija je kulminirala kada je Trump demokratima poručio da bi se 'trebali sramiti' jer nisu ustali i zapljeskali njegovoj izjavi da je osnovna zadaća vlade 'štititi američke građane, a ne ilegalne strance'.

- Ubili ste Amerikance - vikala je Omar, američka Somalijka i zastupnica iz Minnesote. Potom je pokazala prstom prema predsjedniku i dodala: 'Vi biste se trebali sramiti'.

Trump joj nije ostao dužan. Uslijedila je optužba na račun demokrata za izbornu prijevaru. Bez iznošenja dokaza ustvrdio je da 'žele varati'.

- Varali su, a njihove su politike toliko loše da je varanje jedini način na koji mogu biti izabrani - rekao je predsjednik, što je izazvalo novo negodovanje s demokratske strane. U nastavku je dodao: 'Ti su ljudi ludi. Kažem vam, ludi su'.

Reakcije nakon burne večeri

Nakon govora, članovi Trumpove administracije stali su u obranu predsjednika. Ministar prometa Sean Duffy ocijenio je ponašanje Omar i Tlaib 'nevjerojatno ometajućim'.

- Čak i ako se ne slažete s Trumpom, trebali biste ga poštovati dovoljno da ga saslušate - rekao je Duffy za CNN.

S druge strane, bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi umanjila je značaj incidenta. U odvojenom razgovoru za CNN kazala je kako je sve bilo 'jedva primjetno u dvorani'.

- Rekla bih da nije bilo mnogo odstupanja od onoga što nam je vodstvo savjetovalo da činimo - poručila je.

Strategija šutnje i bojkot

Uoči obraćanja, vodstvo demokrata jasno je poručilo svojim zastupnicima da se suzdrže od reakcija i ne upuštaju u otvorene sukobe. Cilj je bio izbjeći scene poput onih iz prethodne godine, kada su pojedini članovi koristili transparente i rekvizite u znak prosvjeda.

Ovoga puta deseci demokrata odlučili su uopće ne doći na govor. Među onima koji su se pojavili, većina je u prvom dijelu sjedila bez reakcija, tek povremeno odmahujući glavom.

Iznimka je bio zastupnik Al Green, čiji je samostalni prosvjed odmah na početku događaja rezultirao time da ga drugu godinu zaredom isprate iz dvorane.

Kako je Trump sve snažnije naglašavao politike koje izazivaju podjele, posebno one vezane uz imigraciju, napetost je rasla. U Minnesoti je, prema navodima, došlo do smrtonosne pucnjave u kojoj su ubijena dvojica američkih državljana, a tema je dodatno podgrijala raspravu.

Predsjednik je više puta isticao zatvaranje južne granice i ubrzane deportacije osoba bez dokumenata kao uspjeh svoje politike. Pritom nije spomenuo da su prošlog mjeseca savezni imigracijski agenti ubili prosvjednike Renee Good i Alexa Prettija.

Posebno je razljutio Omar kada je Minnesotu naveo kao 'zapanjujući primjer' navodne prijevare, za koju je, uz malo dokaza, tvrdio da je prisutna u državama pod kontrolom demokrata. Za to je okrivio somalijsku zajednicu u toj saveznoj državi.

