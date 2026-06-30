UN: Ebola bi mogla izazvati katastrofu u Africi, ugroženo 328.000 radnih mjesta

Izbijanje ebole uzrokovane sojem Bundibugyo, za koji ne postoji dokazano učinkovito cjepivo ni liječenje, zarazilo je 1. 307 ljudi, a usmrtilo 377 u Demokratskoj Republici Kongo otkako je epidemija proglašena 15. svibnja, objavila je vlada. Manji broj slučajeva zabilježeno je i u Ugandi, a stručnjaci upozoravaju na mogućnost širenja bolesti u susjedne zemlje kao što je Južni Sudan.

"Ako osiguramo potrebna sredstva i pojačamo napore, možemo obuzdati ovu epidemiju i spriječiti daljnje gubitke", rekao je stalni predstavnik Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Kongu (UNDP) Damien Mama.

"Ako to ne učinimo, ova zdravstvena kriza mogla bi prerasti u znatno dublju i dugotrajniju razvojnu krizu u regiji, a moguće i na cijelom kontinentu", dodao je.

UNDP iznio je tri moguća scenarija razvoja epidemije. U najpovoljnijem scenariju, prema kojem se epidemija zadržava u dvije pogođene zemlje, gubitak za BDP Demokratske Republike Konga iznosio bi milijardu američkih dolara.

U najgorem scenariju bolest bi se proširila i na zemlje poput Ruande i Angole te bi se istodobno poklopila s rastom cijena goriva povezanim s krizom u Iranu. U tom bi slučaju afrički BDP bio manji za 3,6 milijardi američkih dolara, a izgubljeno bi bilo oko 328 000 radnih mjesta, navodi se u izvješću.