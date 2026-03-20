EKSPLOZIJE ODJEKUJU

KAOS U REGIJI Iran nastavio s napadima na zaljevske zemlje!

Piše HINA,
Ministarstvo obrane Saudijske Arabije je kazalo da je odbilo nekoliko napada dronovima dok su vlasti u UAE-u na X-u potvrdile "uspjeh svih presretačkih operacija u zraku, pri čemu nije bilo zabilježenih ozljeda".

Zemlje Perzijskoga zaljeva u petak su zabilježile nove napade iz Irana dok Teheran nastavlja sa svojom odmazdom zbog američko-izraelske vojne kampanje, javlja njemačka agencija dpa. Kuvajtska vojska je rano u petak na društvenoj platformi X objavila da "sustavi protuzračne obrane presreću neprijateljske mete", govoreći o napadima bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima.

Ministarstvo obrane Saudijske Arabije je kazalo da je odbilo nekoliko napada dronovima dok su vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na X-u potvrdile "uspjeh svih presretačkih operacija u zraku, pri čemu nije bilo zabilježenih ozljeda". Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina pak je na X-u reklo da je "kao rezultat iranske agresije, u skladištu tvrtke izbio požar nakon pada šrapnela. Civilna zaštita obuzdava požar te nema ozljeda".

Dijelovi veće rafinerije nafte u Kuvajtu su ugašeni nakon napada bespilotnim letjelicama rano u petak, objavila je državna novinska agencija, citirajući naftnu tvrtku KPC. Nekoliko dronova je napalo rafineriju Mina al-Ahmadi u ranim jutarnjim satima te prouzročilo požare u dijelovima postrojenja, rekli su iz tvrtke.

Prema prvotnim izvješćima, nije bilo ni ozlijeđenih ni poginulih.

Vatrogasci i hitne službe su brzo odgovorile kako bi obuzdale požare, a nekoliko jedinica rafinerije je ugašeno iz predostrožnosti, kazao je KPC. Rafinerija je bila pogođena i u četvrtak kada je izbio manji požar, dodala je tvrtka.

Mina al-Ahmadi je jedna od najvažnijih rafinerija nafte u Kuvajtu i široj regiji Perzijskog zaljeva.

Iran napada zaljevske zemlje kako bi se osvetio zbog izraelsko-američkih napada u kojima je ubijen njegov vrhovni vođa te je prouzročena velika šteta. 

