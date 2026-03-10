Kapetana Bekavca turski sud osudio na 30 godina zatvora!

Turski Vrhovni sud u Ankari potvrdio je presude od 30 godina zatvora hrvatskom kapetanu Marku Bekavcu i prvom časniku Aliju Albokhariju zbog krijumčarenja 137 kilograma kokaina koji je otkriven na brodu Phoenician M. koji je plovio pod panamskom zastavom. Sud je odluku donio omjerom glasova tri naprema dva, osuđeni su zbog nemara, javlja specijalizirani portal Seatrade Maritime News.

Srećom, Bekavac je na slobodi, turske vlasti pustile su ga iz zatvora u kolovozu prošle godine. Jutarnji list neslužbeno doznaje da je Bekavčev odvjetnik u sudskom spisu dobio je neku naznaku da bi se moglo raditi o presudi. Navode kako bi zbog ove presude Bekavac mogao biti ograničen, ne bi smio napustiti Hrvatsku.

- Ako je presuda potvrđena i ako Turska za njim raspiše crvenu Interpolovu tjeralicu što bi kao članica te organizacije mogla, riskirao bi da pri prelasku granice u bilo kojoj državi bude uhićen - piše JL.

- Ne znam što više reći. Voljela bi da mi netko objasni za što je moj suprug optužen i za što je navodno kriv. Čak i sada, dokumenti ne objašnjavaju koja je njegova krivica. Samo bi htjela da mi netko objasni za što je on kriv. Što da kažem njegovoj majci koja me svaki dan pitato - rekla je šokirana Elena Albokhari, supruga prvog časnika Alija, koji je u zatvoru od uhićenja.

Tiha diplomacija

Bekavac je pušten iz turskog zatvora nakon što je 'tiha diplomacija' odradila svoje.

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli, a u rujnu 2024. osuđen je na 30 godina zatvora.

Do povratka Bekavca došlo je nakon koordiniranih aktivnosti Vlade, Ministarstva pravosuđa, diplomacije i drugih institucija, a ministar Habijan podsjetio je i da su premijer Andrej Plenković te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nekoliko navrata o tom predmetu razgovarali s turskim dužnosnicima tražeći najbolje rješenje "za tu izazovnu situaciju".

