Kardinal Puljić: 'Sve tri strane u BiH imaju tajne planove zbog kojih mi se politika zgadila...'

Kardinal Vinko Puljić upozorio je na duboku političku i društvenu krizu u Bosni i Hercegovini, ali i na šire urušavanje demokratskih vrijednosti u svijetu, istaknuvši kako su interesi i koristoljublje potisnuli dostojanstvo čovjeka i njegova prava. U razgovoru za Federalnu televiziju rekao je kako problem ne vidi samo u BiH, nego u općem stanju suvremene demokracije.

Podsjetimo, prijedlog preustroja Bosne i Hercegovine kroz uspostavu trećeg entiteta, predstavljen prošlog vikenda u Zagrebu na konzervativnoj konferenciji TradFest, izazvao je burne reakcije u BiH. Tema je ponovno otvorila rasprave o Daytonskom sporazumu, ali i postala dio predizborne kampanje, posebno u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Model prema kojem bi BiH, umjesto sadašnja dva, bila podijeljena na tri dominantno etnička entiteta predstavio je Ivan Pepić, docent sa Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”. Na njegove je prijedloge reagirao Slaven Kovačević, savjetnik Željko Komšić i kandidat Demokratske fronte za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

Kovačević je skup u Zagrebu, na kojem je održan panel pod nazivom “Bosna i Hercegovina: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta”, ocijenio izravnim napadom na suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Ujedno je ustvrdio kako se takvim prijedlozima dovodi u pitanje Dayton Agreement, čija je potpisnica i Hrvatska, koja se obvezala poštovati suverenitet BiH i ne miješati se u njezina unutarnja pitanja.

'Demokracija se u cijelom svijetu pomalo urušila'

- Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija pomalo urušila. Nestalo je ono bitno u demokraciji, vrijednost čovjeka, njegova prava i njegovo dostojanstvo. Nastao je problem jer se sve više nameću interes i koristoljublje - rekao je Puljić.

Govoreći o odnosu religije i politike, naglasio je kako Crkva mora ostati usmjerena na vjeru, moral i ljudska prava, dok politikom, smatra, sve češće upravljaju interesi.

Posebno se osvrnuo na funkcioniranje Bosne i Hercegovine nakon Daytonskog sporazuma. Iako priznaje da je Dayton zaustavio rat, smatra da nije donio pravedan i održiv mir.

- Bosna i Hercegovina je jedna stvar, ali daytonska država je nešto vrlo kompleksno i ona ne funkcionira. To smo rekli odmah nakon Daytona - da će teško funkcionirati, i to se pokazalo - poručio je.

Svoje viđenje političkog sustava opisao je i metaforom: „Obukli ste nam luđačku košulju i otišli, a mi se unutra snalazimo kako znamo.“

Puljić se osvrnuo i na reakcije nakon njegova sudjelovanja na jednom skupu u Zagrebu, istaknuvši kako nije bio upoznat sa svim političkim pozadinama organizatora. Kazao je da nije političar te da želi govoriti isključivo o ljudskom dostojanstvu, pravima i jednakopravnosti naroda.

Na pitanje o mogućem trećem entitetu u BiH rekao je kako ga vidi kao jednu od posljedica nefunkcioniranja sadašnjeg sustava.

- Ako se ne može stvoriti sustav u kojem svaki narod bira svog predstavnika, onda se traži drugi model - rekao je, dodajući kako je i dalje protiv legalizacije etničkog čišćenja.

Kardinal je otkrio i da je tijekom razgovora s političarima čuo za određene „tajne planove“ povezane s budućnošću BiH, no nije želio govoriti o detaljima.

- Došao sam do tih planova i sve mi se zgadilo. Ali o tome neću govoriti - izjavio je.

Na kraju je ponovio poruku koju, kako kaže, zagovara još od rata: „Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati.“