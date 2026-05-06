Obavijesti

News

Komentari 2
OŠTRA PORUKA

Kardinal Puljić: 'Sve tri strane u BiH imaju tajne planove zbog kojih mi se politika zgadila...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Kardinal Puljić: 'Sve tri strane u BiH imaju tajne planove zbog kojih mi se politika zgadila...'
1
Uskrsna misa održana je u sarajevskoj Katedrali Srca Isusova | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na pitanje o mogućem trećem entitetu u BiH rekao je kako ga vidi kao jednu od posljedica nefunkcioniranja sadašnjeg sustava...

Kardinal Vinko Puljić upozorio je na duboku političku i društvenu krizu u Bosni i Hercegovini, ali i na šire urušavanje demokratskih vrijednosti u svijetu, istaknuvši kako su interesi i koristoljublje potisnuli dostojanstvo čovjeka i njegova prava. U razgovoru za Federalnu televiziju rekao je kako problem ne vidi samo u BiH, nego u općem stanju suvremene demokracije.

Podsjetimo, prijedlog preustroja Bosne i Hercegovine kroz uspostavu trećeg entiteta, predstavljen prošlog vikenda u Zagrebu na konzervativnoj konferenciji TradFest, izazvao je burne reakcije u BiH. Tema je ponovno otvorila rasprave o Daytonskom sporazumu, ali i postala dio predizborne kampanje, posebno u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Foto: Tradfest

Model prema kojem bi BiH, umjesto sadašnja dva, bila podijeljena na tri dominantno etnička entiteta predstavio je Ivan Pepić, docent sa Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”. Na njegove je prijedloge reagirao Slaven Kovačević, savjetnik Željko Komšić i kandidat Demokratske fronte za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

Kovačević je skup u Zagrebu, na kojem je održan panel pod nazivom “Bosna i Hercegovina: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta”, ocijenio izravnim napadom na suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Ujedno je ustvrdio kako se takvim prijedlozima dovodi u pitanje Dayton Agreement, čija je potpisnica i Hrvatska, koja se obvezala poštovati suverenitet BiH i ne miješati se u njezina unutarnja pitanja.

'Demokracija se u cijelom svijetu pomalo urušila'

- Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija pomalo urušila. Nestalo je ono bitno u demokraciji,  vrijednost čovjeka, njegova prava i njegovo dostojanstvo. Nastao je problem jer se sve više nameću interes i koristoljublje - rekao je Puljić.

Govoreći o odnosu religije i politike, naglasio je kako Crkva mora ostati usmjerena na vjeru, moral i ljudska prava, dok politikom, smatra, sve češće upravljaju interesi.

Posebno se osvrnuo na funkcioniranje Bosne i Hercegovine nakon Daytonskog sporazuma. Iako priznaje da je Dayton zaustavio rat, smatra da nije donio pravedan i održiv mir.

- Bosna i Hercegovina je jedna stvar, ali daytonska država je nešto vrlo kompleksno i ona ne funkcionira. To smo rekli odmah nakon Daytona - da će teško funkcionirati, i to se pokazalo - poručio je.

Svoje viđenje političkog sustava opisao je i metaforom: „Obukli ste nam luđačku košulju i otišli, a mi se unutra snalazimo kako znamo.“

NA SLOBODI JE Trostruki ubojica iz BiH izašao iz zatvora, poznat po izjavi 'nemoj Hadžija, nećemo te više...'
Trostruki ubojica iz BiH izašao iz zatvora, poznat po izjavi 'nemoj Hadžija, nećemo te više...'

Puljić se osvrnuo i na reakcije nakon njegova sudjelovanja na jednom skupu u Zagrebu, istaknuvši kako nije bio upoznat sa svim političkim pozadinama organizatora. Kazao je da nije političar te da želi govoriti isključivo o ljudskom dostojanstvu, pravima i jednakopravnosti naroda.

Na pitanje o mogućem trećem entitetu u BiH rekao je kako ga vidi kao jednu od posljedica nefunkcioniranja sadašnjeg sustava.

- Ako se ne može stvoriti sustav u kojem svaki narod bira svog predstavnika, onda se traži drugi model - rekao je, dodajući kako je i dalje protiv legalizacije etničkog čišćenja.

ZAVRŠENO VREDNOVANJE Diplome Sveučilišta iz Mostara međunarodno su priznate!
Diplome Sveučilišta iz Mostara međunarodno su priznate!

Kardinal je otkrio i da je tijekom razgovora s političarima čuo za određene „tajne planove“ povezane s budućnošću BiH, no nije želio govoriti o detaljima.

- Došao sam do tih planova i sve mi se zgadilo. Ali o tome neću govoriti - izjavio je.

Na kraju je ponovio poruku koju, kako kaže, zagovara još od rata: „Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki
KRAJAČ KROJAČ NABAVE

Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki

Od 519 ugovora, samo za dva raspisan natječaj • Pulska tvrtka dobila bar 487.000 eura izravno kroz 26 ugovora rascjepkane nabave • A tek kad vidite kako su se kupovale i koliko platili auti, lopte, majice, šator...
Ovo su rezultati Eurojackpota!
RASTE JACKPOT...

Ovo su rezultati Eurojackpota!

Glavni dobitak 5+2 nije osvojen, kao ni dobitak 5+1. Najveći dobitak u ovom kolu ostvaren je u kategoriji 5+0, gdje su tri dobitnika osvojila po 330.848,90 eura.
USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!
VIŠE UHIĆENIH

USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!

Istraga obuhvaća nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026